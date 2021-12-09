Termometre neyi ölçer? Termometre nedir, ne işe yarar?

Termometreler hemen hemen her evde bulunan, herkesin de çok erken yaşlardan ne olduğunu öğrendiği bir ölçüm aletidir. Oldukça kullanışlıdır ve sıcaklığı anlama konusunda da kolay bir cihazdır. Termometrenin neyi ölçtüğü ve ısıyı mı yoksa sıcaklığı mı bildirdiği ise halk arasında bazen karıştırılabilir. İçeriğimizde sizler için detaylı bilgiye yer verdik.

Termometre Neyi Ölçer?

Termometre ile ne ölçülür sorusu genel olarak bu aleti duyan kişiler tarafından sorulmakta ve araştırılmaktadır. Termometre, çoğu kişinin de bildiği gibi ortamın sıcaklığını ve maddenin sıcaklığını ölçmeye yarayan, çeşitli tiplerde üretilmiş ölçüm aletleridir. Sıcaklık ölçü birimi olarak termometreler genelde ) Santigrat, Fahrenhayt ve (K) Kelvin'dir. Günlük yaşamda en çok kullanılan termometre tipleri, cıvali olan ve santigrat derecesi ile sonuç veren termometrelerdir.

Termometre Nedir?

Termometre, diğer ölçü aletlerine göre halk arasında daha sık bilinen bir ölçüm aletidir. Termometreler, sıcaklığı ölçmek için kullanılmaktadırlar. Termometre kelimesi köken olarak Antik Yunanca'dan gelmektedir. Thermos sıcaklık, metron ise ölçü demektir.



Termometrelerin en yaygın olarak kullanılanı cıvalı termometrelerdir. Bu termometre türü birçok küçük noktaya sahip, üst ucu kapalı olan bir tüpten meydana gelmektedir. Termometrenin alt kısmında ise cıva bulunan küre ya da silindir şeklinde bir hazne vardır. Isı yükseldikçe bu cıva genişler ve tüp içerisinde yükselişe geçer. Tüpün kesitinin de küçük olması dolayısıyla çok az bir hacim büyümesinde bile cıvanın yükselmesi oldukça fazla olur.

Termometreler çeşit çeşittir. Isındığı zaman genişlemeleri sıcaklık ile doğrudan bağıntılı olan katı, sıvı ve gaz maddelerden çeşitli termometreler üretilmiştir. En yaygın olarak kullanılanı ise sıvılı ve metal termometrelerdir.

Termometre Ne İşe Yarar?

Termometreler, sıcaklığı ölçmek ve saptamak adına kullanılan, derece çeşitleri ile ölçeklendirilmiş, genelde uzun ve ince bir cam tüpün altına yerleştirilmiş bir cam ampulden meydana gelen, içerisinde de cıva ya da renkli alkol gibi sıcaklık ile temas ettiğinde genleşerek yükseleşecek ya da soğuk olduğunda büzüşüp alçalarak sıcaklığı ölçmede doğru sonuç verecek bir tür ölçerdir. Hemen her ölçüm birimini ölçmek için ölçerler bulunmaktadır, fakat termometre muhtemelen bunların arasında halk tarafından en çok bilinen ve kullanılandır.

Sıcaklık Termometre ile Mi Ölçülür?

Genel olarak öğrenciler ve halk tarafından karıştırılan iki olgu vardır, bunlar ısı ve sıcaklıktır. Isı ve sıcaklık aynı şeyler olmadığı için termometrenin ölçtüğü şeyin sıcaklık mı yoksa ısı mı olduğu bazen karıştırılabilir. Termometre, sıcaklığı ölçer. Isıyı ölçen alet ise kalorimetredir.