Termosfer Nedir? Atmosferin Katmanlarından Termosfer Özellikleri Neler, Neyden Oluşur?

Atmosferin tabakalarından termosfer nedir diyenler için bu, ekzosferden bir önceki katmana verilen isimdir. Diğer katmanlara göre çok daha kalın bir hava kütlesi olan termosfer özellikleri neler diyenler, bu tabakanın ayrıca çok yüksek sıcaklığa sahip olduğunu öğrenmelidir. Termosfer neyden oluşur sorusuna yanıt arayanlar, büyük ölçüde nitrojen ve oksijen gibi gazlardan meydana gelir. İşte termosferi oluşturan unsurlar nelerdir sorusunun cevabı…

Termosfer Nedir?

Termosfer, ozonosfer ve kemosferden meydana gelen mezosfer ile ekzosfer arasında yer alan 4. atmosfer katmanıdır. Yaklaşık 640 km yüksekliğe sahiptir. Atmosferin en sıcak katmanları arasında bulunur ve diğer iç katmanlara göre daha kalındır. Termosfer ortalama sıcaklığı, güneşe bağlı olarak 200-2,482°C arasında değişir. Radyo dalgalarının iletilmesi için uygun bir ortama sahiptir. Çünkü bu katmandaki gazlar, iyon halindedir ve elektron alışverişi bir hayli yüksektir. Güneşten gelen radyasyonu ve morötesi ışınları yakalar. Termosfer, %78 oranında nitrojen ile %21 oksijenden meydana gelir. Ayrıca %0,9 oranında argon bulunur. Ancak bu gazlar, termosferde düşük bir konsantrasyona sahiptir. Yerküreye en yakın atmosfer katmanı olan troposfere göre, molekül kütlesi çok daha azdır. Bundan dolayı, termosferdeki elementlerin parçacıklarının yoğunluğu oldukça düşüktür.

Atmosfer Nedir?

Güneşin zararlı ultraviyole ışınları ile uzaydan gelebilecek meteor gibi gök cisimlerine karşı koruyan ve dünya üzerindeki sıcaklığın dengede kalmasını sağlayan gaz ve buhardan oluşan hava kütlesine, atmosfer ya da havaküre adı verilir. Atmosferin yapısını oluşturan bileşenler arasında, azot dioksit, amonyak, hidrojen sülfür, formaldehit, karbonmonoksit, hidroklorik asit ve ksenon gibi maddeler yer alır. Bu büyük hava kütlesinin sahip olduğu ağırlık nedeniyle atmosfer basıncı oluşur. Bu basınç, her 5 km'de bir %50 kadar azalır. Atmosfer, yaklaşık olarak 560 km kalınlığa sahiptir ve kendi içinde katmanlara ayrılır. Bunlar sırasıyla, troposfer, stratosfer, mezosfer (ozonosfer ve kemosfer), termosfer, ekzosfer, manyetosfer ve iyonosferdir.