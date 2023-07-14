Terra Rossa Toprak Nedir? Terra Rossa Toprak Nerede Olur, Özellikleri Neler, Verimli Mi?

Dünya üzerinde farklı özellikle çeşitli toprak kuşakları bulunur. Bu tür topraklar oluştukları yere ve oluşum koşullarına göre değişiklik gösterir. Dünya üzerinde yaygın olarak görülen toprak çeşidi olan Terra Rossa toprak nedir sorusu, konuya dair araştırma yapan kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Kırmızı Akdeniz toprağı olarak bilinen Terra Rossa toprak, zonal topraklar arasında yer almıştır. Bu tür toprakların en çok nerede görüldüğü de merak edilmiştir. Kireç taşları üzerinde gelişen Terra Rosa toprak türünde yetişen bitkiler de diğer toprak çeşitlerinden farklıdır. Peki, Terra Rossa toprak nerede olur, özellikleri neler, verimli mi gibi sorulara dair merak edilen bilgiler sizlerle.

Terra Rossa Toprak Nedir?

Kırmızı renkli Akdeniz toprağı ismiyle de bilinen Terra Rossa, kireç taşları üzerinde gelişir ve Akdeniz ikliminin gelişmiş olduğu yerlerde görülür. Genelde kalkerli arazi üzerinde oluşan bu tür topraklar bu sebeple bünyesinde kireç barındırır. Kırmız toprak ismini ise içinde fazla miktarda demiroksit bulundurması sebebiyle alır.

Terra Rossa Toprak Özellikleri Neler?

Terra Rossa toprak özellikleri çeşitlilik gösterir. Bu tür topraklar genellikle verimsiz olmasıyla bilinir. Ancak gübreleme işlemi sonucunda bu toprak çeşidi verimli hale getirilebilir. Terra Rossa toprakları, makiler ve kızılçam ormanlarının altında gelişir. Bu topraklar kireç yıkanma olayıyla uzaklaşır ve demir oksit biriktirir. Terra Rossa topraklar organik madde açısından zengin değildir ve bu nedenle genelde kuru tarım faaliyetinde kullanılır.

Terra Rossa Toprak Nerede Olur?

Terra Rossa toprakların nerede görüldüğü merak edilen konular arasında yer almıştır. Akdeniz iklimine bağlı olan bu toprak çeşidi ülkemizde, Marmara Bölgesi'nin güneyi, Ege ve Akdeniz bölgelerinde görülür.