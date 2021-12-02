Ters dönen gezegen hangisidir? Dünya’nın tersi yönünde dönen gezegenin ismi nedir?

Gezegenler Güneş sistemi içerisinde belirli düzene göre hareket etmeleri mantıken düşünülmektedir. Fakat bazı gezegenler bu kurala uymamaktadır. Buna en güzel örnek ters dönen gezegenlerdir. Dünya'nın tersi yönünde dönerek farklılıklarını ortaya koyarlar.

GEZEGENLERİN DÖNÜŞ YÖNLERİ

Gezegenler Güneş'e doğru geliş yönü, Güneş'in sağından olmuştur. Gezegenler Güneş etrafından bu yüzden saat ibresinin tersi yönde dönerler. Gezegenlerin kendi etraflarında dönme sebebi ve yönü ise, çekirdeklerinin dönüş yönünden dolayı kaynaklanır. Çekirdek sağa dönüyor ise, gezegen komple sağa döner, çekirdek sola dönüyor ise gezegen komple sola döner.

TERS DÖNEN GEZEGEN HANGİSİ?

Gezegenler arasında Venüs ve Uranüs ters yönde döner. Venüs'ün dönüş yönündeki farklılığın sebebiyle ilgili olarak kabul edilen görüşler var. Bunlardan biri de, Venüs de başlangıçta diğer gezegenlerle aynı yönde dönüyordu. Ancak daha sonra dönme ekseni 180 derece değişti yani eksek eğikliği oluştu.

DÜNYA'NIN TERSİ YÖNÜNDE DÖNEN GEZEGEN

Dünya ile ikiz gezegen olarak bilinen Venüs, Dünya'dan farklı olarak dönüş yapmaktadır. Büyüklükleri, kütleleri, yoğunlukları ve bileşimleri birbirine çok benzeyen Dünya ile Venüs arasındaki dönüş farkı araştırılmaya devam etmektedir. Venüs Dünya'nın ve Güneş sistemindeki birçok gezegenin tersi yönde dönmektedir. Yani Güneş batıdan doğup, doğudan battığı bir gezegenden bahsetmiş oluyoruz.