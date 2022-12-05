Ters Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Ters Kelimesinin Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Ters kelimesi Türkçede, cümle içerisinde sıfat veya belirteç görevinde kullanılan bir kelimedir. Aynı zamanda ad görevinde kullanımları da bulunmaktadır. Bu açıdan baktığımızda ters kelimesinin zıt anlamlısı ve eş anlamlısı olduğu gibi çok yönlü bir kelime olduğu söylenebilir. Bunların haricinde bazı mecaz anlamları da bulunmaktadır. İşte ters kelimesinin zıt anlamlısı ve kelimenin anlamı nedir sorularının yanıtı.

TERS KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Ters kelimesinin anlam ilişkilerini öğrenmeden önce kelimenin anlamını öğrenmede fayda vardır. Bu bağlamda ters kelimesinin ifade ettiği anlamları şu şekilde gösterebiliriz:

Gerekli olan duruma karşıt (olarak).

Gönül ve cesaret kırıcı, incitici, sert, huysuz.(mecaz anlam)

(yön için) gidilecek yönün karşıtı olan, doğru olmayan, yanlış.

Uygun olmayan, elverişsiz.(mecaz anlam)

Doğru ya da düzgün olmayan bir biçimde.

Bir şeyin karşıtı.(mecaz anlam)

Gelişigüzel, rasgele, düzgün olmayarak.(belirteç)

Bir şeyin içe gelen yanı, arkası.(ad)

Ters kelimesiyle ilgili örnek cümleler aşağıdadır:

Bazı konularda çok ters konuşmaları olduğunu ben de çok iyi bilirim.

Ters bir durumla karşılaşırsak hemen müdahale ederiz.

TERS KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Ters kelimesinin anlamlarından da görüldüğü gibi zıt anlamlısını bulmak daha kolaydır. Ters kelimesinin zıt anlamlısı ''düz'' kelimesidir. Bu iki kelime de Türkçede oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

TERS KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Ters kelimesinin barındırdığı anlamlar sayesinde birçok kelimeyle etkileşim halindedir. Bu durumda ters kelimesine benzer kelimeler şöyledir: