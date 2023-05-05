Ters Lale Nerede Yetişir? Türkiye’de Ters Lale Hangi İllerde Yetiştirilir, Anavatanı Neresidir?

Ters lale nerede yetişir sorusuna cevap bulmak adına bu bitkinin özelliklerini de bilmeniz gerekir. Son derece gösterişli olan bu bitki, geçmişten günümüze önemini korumuştur. Peki, ters lale Türkiye de nerede yetiştirilir? Ters lale hangi bölgeye özgüdür sorusunu da araştırmak isteyebilirsiniz. Ters lalenin anavatanı neresidir gibi konunun merak edilen sorularının cevapları yazımızın devamında.

Ters Lale Nerede Yetişir?

Ters lale Anadolu'da da yetişen ve "hüzün sembolü" olarak bilinen bir bitkidir. Bu bitki kimi kaynaklarda "ağlayan gelin" olarak da isimlendirilmiştir. Bazı kaynaklarda da ters lalenin "Kerbela çiçeği" olarak adlandırıldığını da görürsünüz. Eşine az rastlanan ters lale, soğanlı bitkiler familyasına mensuptur. Bu çiçek, Anadolu'nun yanında hemen hemen tüm toplumlarda hüznün sembolü olarak nitelendirilir. 19. YY'da sadece Anadolu'ya özgü olan bu bitki, Osmanlı'nın son dönemlerinde ülke dışına da çıkarılmaya başlanmıştır.

Ters Lale Hangi Bölgeye Özgüdür?

Ters lale, Van ve Hakkâri bölgesi başta olmak üzere Anadolu'nun farklı yerlerinde yetiştirilmektedir. Van ve Hakkâri'nin yanı sıra Adıyaman, Elazığ, Malatya, Batman ve Bitlis, ters lale yetiştiriciliğinde ön plana çıkmaktadır.

Günümüzde Anadolu'nun dışında da ters lale yetiştirildiği görülür. Afganistan, Pakistan, İran ve Rusya, bu kapsamda öne çıkan ülkelerin başında gelir. Söz konusu bitkinin en ideal yetişme alanı 1000-3000 metre yükseklikteki alanlardır.

Ters lale, Anadolu kültürünün yanı sıra Hıristiyan inancında da önemli bir yere sahiptir. Hıristiyanlar, Hz. İsa'nın çarmıha gerildiğini gören Hz. Meryem'in gözyaşlarının düştüğü yerde ters lalenin çıkmaya başladığına inanırlar. Müslümanlar ise Kerbela olayında Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in şehit edilmesinden dolayı lalenin ters şekilde çıktığına inanırlar. Bir efsaneye göre de ters lale, kavuşamamış olan Ferhat ile Şirin'in büyük aşkını anlatır.