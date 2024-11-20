Ters Orantı Örnekleri - Problemlerde Ters Orantı Nasıl Çözülür, Formülü Ne?

Eğitimde ters orantı, öğrencilerin mantıksal ilişki kurma ve analiz becerilerini geliştirmede de önemli bir yer tutar. Bu tür sorular, öğrencilerin değişkenler arasındaki ilişkiyi kavramalarını sağlarken aynı zamanda problem çözme yeteneklerini de destekler. Ters orantı örnekleri bu açıdan destekleyici yapıda olan örnekler arasındadır. Problemlerde ters orantı nasıl çözülür, formülü ne gibi sorular birçok öğrenci tarafından araştırma konusu olan sorulardır.

Ters Orantı Örnekleri

Ters orantı örnekleri verecek olursak eğer:

İş ve İşçi Sayısı

12 işçi bir işi 6 günde bitiriyorsa, 6 işçi aynı işi 12 günde bitirir. Burada işçi sayısı azaldıkça süre artar.

Hız ve Süre

Bir araba 20 km/s hızla bir yolu 5 saatte alıyorsa, 100 km/s hızla aynı yolu 1 saatte alır. Hız beş katına çıkarken, süre beşte birine iner.

Makineler ve İş Yapma Süresi

20 makine bir işi 10 günde yapıyorsa, 5 makine aynı işi 40 günde yapar.

Gemi Hızı ve Varış Süresi

Bir gemi 20 km/s hızla 12 saatte hedefe varıyorsa, 80 km/s hızla 3 saatte varır.

İşçi ve Üretim Süresi

4 işçi 8 günde 100 parça üretiyorsa, 8 işçi aynı üretimi 4 günde tamamlar. İşçi sayısı arttıkça üretim süresi kısalır.

Tesisatçı Sayısı ve İş Süresi

5 tesisatçı 20 saatte bir tamirat yapabiliyorsa, 2 tesisatçı 50 saatte tamamlar.

Öğrenci ve Görev Tamamlama Süresi

5 öğrenci 30 sayfa kitabı 6 saatte okuyorsa, 2 öğrenci 15 saatte bitirir. Öğrenci sayısı azalınca okuma süresi artar.

Boyacı ve Boyama Süresi

6 boyacı bir duvarı 10 saatte boyuyorsa, 12 boyacı aynı duvarı 5 saatte boyar. Boyacı sayısı arttıkça süre kısalır.

Problemlerde Ters Orantı Nasıl Çözülür, Formülü Ne?

Ters orantıdaki temel mantık, iki değişkenin çarpımının sabit bir değere eşit olmasıdır. Ters orantı ilişkisi matematiksel olarak şu şekilde ifade edilir:

İki değişken a ve b ters orantılı ise a*b=t olur. Burada t sabit bir sayıdır.

Örneğin, a iki katına çıkarken b yarıya düşerse veya tam tersi, a azaldıkça b artacaktır. Bu ilişki, a*b=t eşitliği üzerinden çözülür.

Ters orantılı problemlerde çözüm için ilk olarak verilen bilgileri bu eşitliğe göre yerleştirmek ve sabit değeri bulmak gerekir. Sabit bulunduktan sonra eksik bilgi bu sabit kullanılarak bulunabilir.