Tersine beyin göçü sürüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın yürüttüğü Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı kapsamında 75 araştırmacının Türkiye'de bilimsel çalışmalarını sürdürmek üzere destek almaya hak kazandığını açıkladı. Destek almaya hak kazanan araştırmacıların 49'unu Türk vatandaşları oluşturuyor. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda programın "tersine beyin göçü" hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğunu belirterek, "Harvard, Stanford, Oxford gibi üniversitelerde deneyim kazanmış araştırmacılar, bilim ve Ar-Ge altyapımıza güç katacak" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre programa seçilen araştırmacılar, dünyanın saygın üniversiteleri, araştırma merkezleri ve yüksek Ar-Ge harcaması yapan şirketlerde edindikleri bilgi ve deneyimi Türkiye'ye taşıyacak. Böylece stratejik alanlarda yürütülecek bilimsel çalışmaların güçlendirilmesi hedefleniyor.

KAPSAMLI DESTEK VERİLECEK

Program kapsamında araştırmacılara yaşam ve aile yaşam gideri bursu, sağlık sigortası ve yol desteği sağlanacak. Ayrıca bilim insanlarının araştırmalarını güçlü bir altyapıyla sürdürebilmeleri için başlangıç paketi ödeneği, araştırma desteği, proje ekibinde görev alacak kişilere burs, proje teşvik ikramiyesi ve ev sahibi kurumlara kurum hissesi desteği verilecek. Daha önce program kapsamında Türkiye'ye dönen lider araştırmacılar da yeni katılan bilim insanlarına mentorluk yapacak.

Başvuru sonuçları, TÜBİTAK BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden öğrenilebilecek.