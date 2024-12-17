Tersten okunuşu aynı olan kelimeler, sıklıkla eğlence amaçlı tercih edilir. Üstelik bu kelimelerde keyifli cümleler de kurmak mümkün. Günlük hayat içerisinde pek çok insan "Ey Edip Adana'da pide ye" cümlesini duymuştur. Bu cümle, tersten okunduğunda da aynı anlamı verir. Sevdikleriyle keyifli vakit geçirmek isteyen pek çok kişi, tersten okunuşu aynı olan kelimeler, 4 ve 5 harfli tersten okunuşu aynı olan palindrom kelimeler hakkında bilgi sahibi olmak ister.

Tersten Okunuşu Aynı Olan Kelimeler Nelerdir?

Türkçede yazılar soldan sağa doğru yazılır ve okunur. Üstelik kelimelerin okunabilir ve anlaşılabilir olması için bu kural önemlidir. Bir kelimenin sağdan okunması, anlam karmaşasına neden olur. Yine de bazı kelimeler vardır ki, tersten okunduğunda da aynı şekilde yazılır ve okunur. Bu kelimelerden bazılarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

Ana

Kek

Süs

Yay

Kök

Pay

İki

Ulu

Ece

Ada

4 Harfli Tersten Okunuşu Aynı Olan Kelimeler Nelerdir?

4 harfli tersten okunuşu aynı olan çok fazla kelime yoktur. Bu kelimelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Akka

Amma

Taat

Emme

5 Harfli Tersten Okunuşu Aynı Olan Kelimeler Nelerdir?

5 harfli tersten okunuşu aynı olan pek çok kelime vardır. 4 harfli kelimelere bakıldığında bu sayı azken, 5 harfli kelimelerde daha fazla palidroma rastlamak mümkündür. Bu kelimelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir: