Tertemiz okullar için öğrencilerden ödüllü projeler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve OPET işbirliğinde 2022 yılında hayata geçirilen "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar" Projesi kapsamında yapılan "İyi Uygulamalar Yarışması" sonuçlandı. Yarışmaya Türkiye genelinde 278 proje başvurmuştu. Okul öncesinde Kırıkkale Şehir Suat Yalçın Anaokulu "Müzikli Sabunluk Eğlenceli Temizlik Kampanyası", ilkokul kategorisinde Gaziantep Şehitkamil Mehmet Çolakoğlu İlkokulu "Minik Ellerden Geri Dönüşüme Kampanyası", ortaokul kategorisinde Çanakkale Turgut Reis Ortaokulu "Doğanın Dallarında Parmak İzimiz Temiz Bir Dünya Bizim Geleceğimiz Kampanyası" ve lise kategorisinde ise Niğde Mehmet Akif Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Sağlıklı Adımlar, Sürdürülebilir Yarınlar Kampanyası" ile birinci oldu.