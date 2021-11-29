Tertipli eş anlamlısı nedir? Tertipli kelimesinin eş anlamlısı

Tertipli kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür, tertipli sözcüğünün en az iki tane eş anlamlısı vardır. Bu sözcükleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan tertipli kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Tertipli Sözcüğünün Eş Anlamlısı

Düzenli (Arapça kökenli bir kelimedir)

Titiz ( Eski Türkçe kökenli bir kelimedir)

Bu iki kelime de tertipli kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Tertipli Kelimesinin Anlamı

Derli toplu olmayı adet haline getirmiş kişi,

Bir işin düzen içinde olması durumu .

Tertipli Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Fatma Hanım tertipli olmaya çok özen gösterirdi.

Başarının sırrı, her zaman tertip ve sabır sahibi olmaktır.

Tertipli Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı