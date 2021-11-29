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Giriş Tarihi: 29.11.2021 08:42

Tertipli eş anlamlısı nedir? Tertipli kelimesinin eş anlamlısı

Tertipli eş anlamlısı nedir? Tertipli kelimesinin eş anlamlısı

Tertipli kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Tertipli sözcüğü, derli toplu yaşayan, dağınıklıktan hoşlanmayan kişiler için veya bir işin düzen içinde olması durumunda kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin kendisi gibi eş anlamlısı birçok kelime vardır. Günlük hayatta ve bulmacalarda karşımıza çıkabilen tertipli kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Tertipli kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür, tertipli sözcüğünün en az iki tane eş anlamlısı vardır. Bu sözcükleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan tertipli kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Tertipli Sözcüğünün Eş Anlamlısı

  • Düzenli (Arapça kökenli bir kelimedir)
  • Titiz ( Eski Türkçe kökenli bir kelimedir)

Bu iki kelime de tertipli kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Tertipli Kelimesinin Anlamı

  • Derli toplu olmayı adet haline getirmiş kişi,
  • Bir işin düzen içinde olması durumu .

Tertipli Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Fatma Hanım tertipli olmaya çok özen gösterirdi.
  • Başarının sırrı, her zaman tertip ve sabır sahibi olmaktır.

Tertipli Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Düzenli bir aile hayatı, kişinin sosyal ve iş hayatında daha pozitif daha verimli olmasına vesile olur.
  • Sınav senesi düzenli ve planlı şekilde ders çalışmalısın.
  • Gül teyze titizliği yüzünden hiçbir yerde rahat edemiyor.
  • Müdürümüz okulumuza karşı çok titiz davranır.

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Tertipli eş anlamlısı nedir? Tertipli kelimesinin eş anlamlısı
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