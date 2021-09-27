Tesadüf Eş Anlamlısı Nedir? Tesadüf Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan tesadüf kelimesinin 1 adet eş anlamlısı bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerlerine kullanılabilmektedir. Cümlede herhangi bir anlam bozukluğu yaratmadan birbirlerinin yerlerine kullanılabilen eş anlamlı kelimeleri bilmek kelime dağarcığımızı geliştirir. Bazı insanlar sadece hobi olsun diye kelimelerin eş anlamlılara bakmakta ve ezberlemektedir. Tesadüf eş anlamlısı nedir?
TESADÜF KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Rastlantı ve tesadüf kelimeleri eş anlamlı yani anlamdaş kelimelerdir. Eş anlamlı oldukları için cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Cümlede herhangi bir anlam ya da anlatım bozukluğu yaşanmaz.
Tesadüf kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "coincidence" kelimesidir.
TESADÜF KELİMESİNİN ANLAMI
Tesadüf kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre tanımları şu şekildedir:
TESADÜF KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
TESADÜFÜN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM