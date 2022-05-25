Teşbih Nedir? Söz Sanatlarından Teşbih-İ Beliğ Ne Demek, Örnekleri Neler?

Teşbih sanatı benzetme olarak bilinen ve anlatımın daha güçlü yapılabilmesini sağlayan bir söz sanatıdır. Bu bakımdan teşbih nedir sorusunun yanıtı da oldukça merak edilir. Türk Edebiyatında kullanılan söz sanatları içerisinde oldukça önemli olan teşbih gündelik yaşamda da sıklıkla kullanılan bir söz sanatıdır. Bu nedenle söz sanatlarından teşbih-i beliğ ne demek, örnekleri neler sorularını sizler için yanıtladık.

Teşbih Nedir?

Teşbih ve teşbih-i beliğ benzetmeye dayalı olarak yapılan sanatlardır. Bu sanatlarda benzetme olmakla birlikte belirli kurallar bulunur. Yüzyıllardır birçok edebiyat alanında kullanılan söz sanatları anlatımın gücünü artırabilmek adına kullanılır. Her şeyden önemlisi bu sanatlar genel olarak anlatılan konuyu daha da pekiştirme amacı taşır. Bununla birlikte zayıf olan bir varlık üzerinde kuvvetli varlık benzetmesi yapılarak onun gücünü artırma durumu söz konusudur.

Teşbih Ne Demek?

Teşbih benzetme sanatlarından biridir. Birçok farklı eserde teşbih sanatından yararlanılır. Bununla birlikte bu benzetmeyi yaparken bir varlığı yüceltmek ya da daha kötü durumda göstermek için farklı bir varlığın özelliğini kullanmadır. Burada dört farklı öğe vardır. Bunlar:

Benzeyen: Bu öğe özellikçe zayıf olandır.

Kendisine Benzetilen: Özellikçe güçlü olan taraftır.

Benzetme Yönü: Aktarılan özelliktir.

Benzetme Edatı: gibi, sanki, kadar, güya, misal vs gibi edatlardır.

Bunlardan ilk ikisi ise benzetme yani teşbih sanatının en temel iki öğesidir. Diğerleri de yardımcı olan öğelerdir.

Teşbihi Beliğ Nedir?

Teşbih sanatı bir sözün anlamını daha da güçlü kılabilmek için iki varlık arasında güçlü olanın özelliklerinin güçsüz olana aktarılması işlemidir. Bununla birlikte teşbih sanatından doğan farklı benzetme türleri de vardır. Bunlardan birisi de teşbihi beliğ sanatıdır. Teşbihi beliğ sanatı da teşbihten doğmuş ve güzel benzetme olarak açıklanmıştır. Benzetme öğelerinden yalnızca kendisine benzetilen ve benzeyen ile gerçekleştirilen bir teşbih türüdür.

Teşbih Sanatı Nedir?

Teşbih sanatı benzetme olarak bilinen bir söz sanatıdır. Anlatımda vurguyu ve gücü artırmak için yararlanılan bir söz sanatı olduğu söylenebilir. Teşbih sanatı kendi içerisinde farklı türlere ayrılır. Bunlar şu şekildedir:

Ayrıntılı teşbih

Kısaltılmış teşbih

Pekiştirilmiş teşbih

Yalın teşbih

Teşbih sanatının kendi içindeki türleridir.

Söz Sanatlarından Teşbih-İ Beliğ Ne Demek, Örnekleri Neler?

Son derece önemli söz sanatlarından olan teşbih sanatı oldukça geniş bir alanda kullanılır. Yalnızca edebi eserlerde değil günlük dilde de fazlası ile kullanılan bir söz sanatıdır. Örnek vermek gerekirse şunlar söylenebilir:

Birçok araba gelin alayı gibi sıralandı.

Ölü gibi uyuyor bu şehir.

İnsanın bir orman olduğunu her zaman söylemiştim sana

Bu ülke bir cennet parçasıdır.

Dilimde bal gibi tatlı bir şarkı

Gibi örneklerle teşbih konusu daha iyi bir şekilde anlatılabilir.