Teşbih Nedir? Söz Sanatlarından Teşbih-İ Beliğ Ne Demek, Örnekleri Neler?

Edebi eserlerde kullanılan söz sanatları hem edebi metnin daha güç anlaşılmasına sebebiyet verirken hem de bu söz sanatlarının ne olmadığını bilmediğimiz zaman bizim de konuyu anlamamız oldukça güç hale gelebilir. Söz sanatları ile ilgili aklınızda soru işareti kalmaması açısından teşbih nedir sorusunun cevabı ve teşbih-i beliğ örnekleri bu yazımızda.
Teşbih nedir ya da teşbih-i beliğ nedir sorusunun cevabı genel olarak söz sanatları ile ilgili karşımıza çıkmaktadır. Teşbih, edebi eserlerde benzetme sanatı olarak karşımıza çıkar. Diğer bir ifade ile teşbih, edebi eserde anlatımın gücünü geliştirmek ve daha etkili hale gelmesini sağlamak için kullanılan bir söz sanatıdır.
Edebi eserde anlatımı daha güçlü hale getirmek için iki varlık arasında güçlü bir yön konusunda benzetme yapılmasına teşbih denmektedir. Diğer adı ile benzetme sanatıdır. Teşbih sanatında özellikle dikkat edilen nokta benzetilen varlığın benzetildiği varlıktan daha güçsüz durumda olması ve güçlü olana benzetilmesidir.
Teşbih sanatı içinde karşımıza çıkan 4 öğe bulunmaktadır ve teşbih sanatı bu öğeler üzerinden yapılmaktadır. Bu öğeler;
Yukarıda bahsettiğimiz 4 unsurdan ilk ikisi teşbih sanatının asıl öğeleri olarak karşımıza çıkar. Yani teşbih sanatında 2 asil 2 yardımcı öğe bulunmaktadır. Benzeyen ve kendisine benzetilen asil öğe iken benzetme yönü ve benzetme edatı yardımcı öğedir.
Teşbih sanatı edebi eserlerde karşımıza çıkan bir söz sanatı çeşididir. Benzetme sanatı olarak da karşımıza çıkan teşbih sanatı, edebi eserlerde anlatım vurgusu ve anlatım gücünü arttırmak için kullanılır. Teşbih sanatının kendi içinde 4 farklı türü vardır;
Edebi eserlerde karşımıza söz sanatı olarak çıkan teşbih edebiyatımızda da oldukça fazla örneği bulunmaktadır. İşte konunun daha iyi anlaşılması için sizin için hazırladığımız bazı teşbih sanatı örnekleri;
Teşbih-i beliğ yani güzel benzetme, teşbih sanatı içinde sadece "kendisine benzetilen ve benzeyen" ile yapılan bir söz sanatıdır. Yukarıda bahsettiğimiz teşbihten farklı olarak 4 öğe aynı anda bulunmaz.
Sadece kendisine benzetilen ve kendisine benzeyen ile yapılan teşbih-i beliğ sanatı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir;