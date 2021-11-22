Farklı toplumla ile kurulan etkileşimler dilin gelişimi ve değişimi üzerinde büyük bir role sahiptir. Türkçe de köklü tarihinden bu yana özellikle Arap coğrafyası ve dili ile fazlaca etkileşime girmiştir. Bu etkileşim sonucunda da dilimize giren kelimelerden biri tesir kelimesidir. Tesir kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş ve günümüzde de hala yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. İşte, Tesir eş anlamlısı nedir? Tesir kelimesinin eş anlamlısı.

Tesir kelimesinin anlamı

Tesir kelimesinin anlamı etkidir. Etki etmek fiilinden türemiştir. Bu kelimenin kökeni Türkçe değildir, dilimize Arapçadan geçmiştir. Türkçe kökenli bir kelime olmamasına rağmen kişiler tarafından sıkça kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkar. Türk Dil Kurumu'na göre de bir şeye etki etmek, etkilemek olarak yer alır. Tesir kelimesinin anlamı olan etki kelimesi aynı zamanda eş anlamlı kelimesi olarak da karşımıza çıkar.

Tesir kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede bazı kelimeler farklı yazılsa da aynı anlamı karşılar. Bu kelimelere eş anlamlı kelimeler ya da anlamdaş kelimeler adı verilir. Kelimelerin eş anlamlıların olması dilin sözcük dağarcığının zengin olduğunun göstergesidir. Dilimize Arapçadan geçen tesir kelimesinin de bir adet eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimenin eş anlamlısı aynı zamanda kelimenin anlamı olan etki kelimesidir. Etki kelimesi cümle içerisinde tesir kelimesinin yerine kullanılabilir. Bu kelime kullanımı cümle içerisinde herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz. Etki kelimesi tesir kelimesinin aksine Türkçe kökenli bir kelime olduğu için kişiler tarafından da sıklıkla tercih edilebilir.

Tesir kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Çok iyi bir hitabı olduğu için çevresindeki herkesi tesiri altına aldı.

Annesinin tesiri altında yaptığı konuşmalar yüzünden çok kişinin kalbini kırdı.

Dinlediği müziğin tesiri günlerce devam etti.

Tesir kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım