Tespit Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Tespit Mi, Tesbit Mi?
Tespit kelimesi, Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında çeşitli anlamlara gelir. Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme, bir değerlendirme sonunda çıkan karar ve bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme gibi anlamları taşır. Bu kelimenin doğru yazımı ise Türkçeyi doğru kullanmak için önemlidir. Bu nedenle tespit nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı tespit mi, tesbit mi gibi soruların yanıtını bilmek gerekir.
Türkçeyi doğru kullanabilmek için kelimelerin yazım şekilleri bilinmelidir. Yine de bazı kelimeler vardır ki yazımları sıklıkla karıştırılır. Bu kelimelerden biri de tespit olarak bilinir. Bu nedenle kelimenin yazılışında herhangi bir hata yapmamak için; tespit nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı tespit mi, tesbit mi gibi soruların yanıtları önemlidir.
Tespit Nasıl Yazılır?
Tespit kelimesi, yazım esnasında sıklıkla hata yapılan kelimelerden biri olarak bilinir. Tespit kelimesinin doğru yazımı "tespit" şeklindedir. Kelimenin "tesbit" şeklinde yazımı yanlıştır. Yani kelimenin yazımında "p" harfi kullanılmalıdır.
TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Tespit Mi, Tesbit Mi?
Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında tespit kelimesinin "tespit" şeklinde yazıldığı görülür. Örnek cümleler ise aşağıdaki gibi verilebilir:
- Uzmanlar, sorunun kaynağını doğru bir şekilde tespit etti.
- Doktor, yapılan tetkikler sonucunda kesin tespitini paylaştı.
- Kamera kayıtları sayesinde hırsızın kimliği tespit edildi.
- Bu durumun erken tespiti sayesinde, sorunun büyümesini engelledi.
- Araştırmacı, verilerdeki tutarsızlığı hemen tespit etti.