Türkçeyi doğru kullanabilmek için kelimelerin yazım şekilleri bilinmelidir. Yine de bazı kelimeler vardır ki yazımları sıklıkla karıştırılır. Bu kelimelerden biri de tespit olarak bilinir. Bu nedenle kelimenin yazılışında herhangi bir hata yapmamak için; tespit nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı tespit mi, tesbit mi gibi soruların yanıtları önemlidir.

Tespit Nasıl Yazılır?

Tespit kelimesi, yazım esnasında sıklıkla hata yapılan kelimelerden biri olarak bilinir. Tespit kelimesinin doğru yazımı "tespit" şeklindedir. Kelimenin "tesbit" şeklinde yazımı yanlıştır. Yani kelimenin yazımında "p" harfi kullanılmalıdır.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Tespit Mi, Tesbit Mi?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında tespit kelimesinin "tespit" şeklinde yazıldığı görülür. Örnek cümleler ise aşağıdaki gibi verilebilir: