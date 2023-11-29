Teşri Ne Demek? Peygamberimizin Teşri Görevine Örnekler Nelerdir?

Yabancı dil kökenli olup dilimize geçmiş olan çok sayıda kelime vardır. Fakat teşri kelimesinin yaygın olarak kullanıldığını söyleyemeyiz. Hatta bu kelimeyi çoğu kişi ilk defa duymuştur. Kelimenin daha çok İslam eserlerinde yer aldığı dikkat çeker. Söz konusu eserlerde Peygamberimizin teşri görevleri ifadesine de rastlarsınız. Teşri ne demek ve Peygamberimizin teşri görevine örnekler nelerdir sorularının cevabı bu anlamda yol göstericidir.

Teşri Ne Demek?

Teşri, Arapça bir kelimedir. Söz konusu kelimenin dilimize geçtiğini söyleyemeyiz. Konuşma ve yazışma dilinde bu kelime nadiren kullanılır. Birçok kişi de bu kelimenin anlamını bilmez. Daha çok İslam eserlerinde bu kelimenin kullanıldığını görebilirsiniz.

Teşri, kelime anlamı itibariyle "yasama" demektir. Dini literatürde değerlendirildiğinde bu kelimenin "Peygamberimizin dini açıklama görevi" anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) tebliğ görevini, Allah'tan aldığı emirle yapardı. Allah'tan gelen emirlerin Peygamber Efendimiz (S.A.V.) tarafından açıklanması, O'nun teşri görevidir.

Peygamberimizin Teşri Görevine Örnekler Nelerdir?

Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in hayatında çok sayıda teşri örneği vardır. örneğin Kuran'da namazın 5 vakit kılınması gerektiği belirtilmiştir. Fakat bu vakitlerin neler olduğu ve nasıl kılınması gerektiği ile ilgili Kuran'da herhangi bir açıklama yoktur. Bu hususlar Peygamber Efendimiz (S.A.V.) tarafından açıklanmıştır.

Namaz haricindeki diğer ibadetlerin nasıl yapılacağı ile ilgili hususlar da Peygamber Efendimiz (S.A.V.) tarafından insanlara öğretilmiştir. Kısacası Kuran'da olmayan ve Peygamber Efendimiz (S.A.V.) tarafından yol gösterme kapsamında anlatılan tüm hususlar O'nun teşri görevi olarak isimlendirilir.