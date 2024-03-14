Tetanoz Aşısı Hangi Durumlarda Yapılır? Çizikte Tetanoz Aşısı Olmama Gerek Var Mı?

Tetanoz aşısı yaptırmak, olabilecek riskleri önemli ölçüde azaltır. Tetanoz aşısı hangi durumlarda yapılır ya da çizikte tetanoz aşısı olmama gerek var mı gibi konulara açıklık getirmek gerekir ise Tetanoz aşısı, yukarıda belirtilen durumlar dışında, özellikle aşılama programlarına uygun olarak çocukluk döneminde ve yetişkinlikte de rutin olarak uygulanmalıdır. Aşı, tetanoza karşı koruyucu antikorların oluşmasını sağlayarak kişiyi enfeksiyondan korur.

Tetanoz Aşısı Hangi Durumlarda Yapılır?

Tetanoz aşısı, tetanoz adı verilen ciddi bir bakteriyel enfeksiyondan korunmak için yapılır. Tetanoz, Clostridium tetani adlı bakterinin neden olduğu bir hastalıktır. Bu bakteri, toprakta, tozda ve hayvan dışkısında bulunabilir ve deri kesikleri ya da yaralanmaları yoluyla vücuda girdiğinde sinir sistemini etkileyerek kaslarda sertleşme ve spazmlara neden olabilir.

Tetanoz aşısı genellikle çocukluk döneminde rutin olarak uygulanır ve ardından periyodik olarak yenilenir. Ancak yetişkinlerde de tetanoz aşısı gerekebilir. Tetanoz aşısı, şu durumlarda yapılır:

Yaralanmalar : Deri kesikleri, delinmeler, ısırıklar gibi durumlarda tetanoz bakterilerinin vücuda girmesi riski artar. Bu tür yaralanmalar sonrasında tetanoz aşısı yapılabilir.

Yanıklar : Ciddi yanıklar, tetanoz riskini artırabilir. Yanık sonrası tetanoz aşısı yapılabilir.

Ameliyatlar : Cerrahi operasyonlar sırasında da tetanoz bakterilerinin vücuda girmesi riski bulunur. Bu nedenle bazı ameliyatlar öncesinde tetanoz aşısı yapılabilir.

Belirli Aralıklarla : Tetanoz aşısı, belirli aralıklarla, genellikle 10 yılda bir yenilenmelidir.

Bebekler ve Ço cuklar : Bebekler ve çocuklar, DTaP aşısının bir parçası olarak tetanoz aşısı yaptırırlar. Bu aşı, difteri, tetanoz ve boğmaca hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Hamile kadınlar: Hamile kadınlar, üçüncü trimesterde tetanoz aşısı yaptırmalıdır. Bu, bebeği tetanozdan korumaya yardımcı olacaktır.

Çizikte Tetanoz Aşısı Olmama Gerek Var Mı?

Çizikte tetanoz aşısı gerekli olup olmadığını kesin olarak söylemek için çizigin niteliğini ve kaynağını bilmek gerekir.

Bazı durumlarda tetanoz aşısı yaptırmanız önerilmektedir ve bu durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

Derin ve kirli çizikler: Özellikle toprak, hayvan dışkısı ya da pasla kirlenmiş çizikler tetanoz riskini artırır.

Puncture wounds: Çivi, iğne ya da diken gibi keskin cisimlerle oluşan yaralar tetanoz için risklidir.

Bilinmeyen kaynaktan gelen çizikler: Çizigin kaynağının ne olduğunu bilmiyorsanız tetanoz aşısı yaptırmanız daha güvenlidir.

Bazı durumlarda tetanoz aşısı yaptırmanıza gerek olmayabilir ve bu durumları şu şeklide sıralayabiliriz:

Temiz ve sığ çizikler: Toprak ya da hayvan dışkısıyla kirlenmemiş, yüzeysel çiziklerde tetanoz riski düşüktür.