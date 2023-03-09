Tetrat Nedir? Bir İnsanda Kaç Tetrat Bulunur, Nerede Görülür?

Tetrad nedir konusu özellikle biyoloji ile ilgilenen insanlar tarafından merak edilmektedir. Tetrad, mayoz bölünme görülmesi durumunda homolog kromozomların birbirlerine sarılarak meydana getirdikleri dörtlü yapıya denmektedir. Görüldüğü gibi tetrat terimi biyoloji de mayoz bölünme esnasında karşılaşılan bir kavram olarak bilinmektedir. Homolog kromozomların faaliyetleri sonucu oluşmaktadır. Tetrat hangi evrede gerçekleşir ve nerede görülür vb araştırılan konuların ayrıntıları aşağıda anlatılmaktadır.



Tetrat Nedir?



Mayoz bölünmenin gerçekleştiği esnada bir takım profazlar ile karşılaşmak mümkündür. Bunlar; sinapsis, kiyazma, tetrat, crossing over olarak bilinen profazlardır. Bu aşamalarda tespit edilen tetrat homolog durumdaki kromozomların sentromer ismi verilen bölgelerinden birbirine tutunmaları durumunda meydana gelen dört kromatitli yapılara denmektedir. Bu açıklama tetrad nedir sorusunun yanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tetrat adı verilen yapıların meydana gelmesi, homolog kromozomların birbirlerinden ayrışması, kromozom sayılarının yarıya inmesi yalnızca mayoz bölünmede görülmektedir.

Bir İnsanda Kaç Tetrat Bulunur, Nerede Görülür?

Tetrat hangi evrede oluşur ve bir insanda kaç tane tetrat vardır sorusunu inceleyelim. Eşeyli üremelerin gerçekleşmesi mayoz bölünmelerde görülmektedir. Bu bölünme safhasında 2n olarak bilinen ana hücrelerden 4 tane n kromozomlu yavru hücreler oluşmaktadır. İşte mayoz sonucunda üreme hücreleri olarak da bilinen sperm ve yumurtalar meydana gelmektedir. Genetik devamı ile tür sürekliliği için bu evrenin olması zorunludur. Bu evreler sırasında kromozomların oluşturduğu tetratlar, hücrede karşılıklı şekillerde yerleştirilirler. Tetraların, 2n sayısı miktarınca dizilme olasılığı bulunmaktadır. Tetratlar mayon bölünme esnasında oluşmaktadır. Burada kromozomlar birbirlerine sarılarak dörtlü grup oluştururlar. Bu kromotitli yapılara ise tetrat denmektedir.