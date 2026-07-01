TETZ 2026’ya 25 bin ziyaretçi

Eğitimde dijital dönüşümün küresel boyutta ele alındığı Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı (TETZ 2026), İstanbul'da sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen zirve, bu yıl geçen yıla göre yüzde 20 büyüyerek 25 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. 26-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen zirvede, eğitim, teknoloji ve yapay zekâ alanında dünyanın farklı ülkelerinden uzmanlar bir araya geldi. Zirvenin bu yılki ana teması ise "Eğitimin Barışa Katkısı" oldu. Oturumlarda eğitimin sadece bireysel gelişim için değil, toplumsal uyum, kültürlerarası diyalog ve küresel barış için de kritik rol oynadığı vurgulandı.

100'E YAKIN İKİLİ GÖRÜŞME

Zirve boyunca 40'a yakın eğitim teknolojisi paydaşı fuar alanında yenilikçi çözümlerini sergiledi. Yapay zekâ destekli bireysel öğrenme araçlarından okul güvenliği çözümlerine kadar birçok teknoloji katılımcılarla buluştu. Etkinlik kapsamında 16 ülkenin katılımıyla bakanlar oturumu düzenlenirken, uluslararası heyetler arasında 100'e yakın ikili görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmelerin, eğitim teknolojileri alanında yeni işbirliklerinin önünü açması bekleniyor.

BARIŞA KATKI VURGUSU

Yayımlanan kapanış bildirgesinde TETZ 2026'nın, eğitimin küresel barışın ve ortak geleceğin en güçlü araçlarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi. Bildirgede, eğitim teknolojilerinin yalnızca teknik bir dönüşüm değil; aynı zamanda daha adil, kapsayıcı ve barışçıl bir dünya inşasının önemli bir parçası olduğu vurgulandı.