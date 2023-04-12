Tevazu Ne Demek? Dinde Tevazu Nedir, Mütevazı İnsan Nasıl Olur?

Tevazu ne demek sorusunu araştırırken Arapça Türkçe sözlüklerden de istifade edebilirsiniz. Dinde tevazu nedir ya da tevazu anlamı üzerine de araştırmanızı yoğunlaştırabilirsiniz. Söz konusu kelime daha çok tevazu sahibi insan şeklinde kullanılır. Peki, tevazu sahibi bir insan nedir? Bahse konu kelime ile ilgili örnek cümle yapıları da konunun anlaşılmasını sağlar. Tevazu göstermek nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Tevazu Ne Demek?

Tevazu, Arapçadan dilimize geçmiş olan bir kelimedir. Tevazu, kelime anlamı itibariyle "alçakgönüllü" demektir. Tevazu kelimesi daha çok dini kaynaklarda kullanılan bir ifadedir. Tevazu sahibi kişiler, kötülüğe kötülükle karşılık vermeyen, fedakâr olan ve övgüye karşı utanma duygusu gösteren insanlardır. Bu nedenle dinimizde tevazu sahibi kişilerden övgüyle bahsedilmiştir.

TDK kaynaklarında da tevazu kelimesinin anlamına yer verilmiştir. Söz konusu kelime TDK sözlüğünde "alçakgönüllülük, gösterişten uzak, yalınlıktan yana olmak" şeklinde tanımlanmıştır.

Tevazu Sahibi Bir İnsan Nedir?

Tevazu kelimesinin daha çok insanlar için bir niteleme şeklinde kullanıldığını görürsünüz. Tevazu sahibi insan, kendini diğerleri ile kıyaslamaz. Kendisinde olanlarla ilgili bilgi sahibi değildir. Fakat topluma faydalı ve mütevazı kişilerdir. Bu nedenle tevazu sahibi kişilerle ilgili her zaman övgüyle bahsedilmiştir. Kuran'da da konu ile ilgili çok sayıda ayet vardır. Şuara Suresi'nin 215. Ayetinde "sana uyan mü'minlere alçakgönüllü davran" buyrulmuştur. Yani Yüce Rabbimiz insanları tevazu sahibi olmaya davet etmektedir.