Tevekkel Ne Demek? Tevekkel İnsan Nedir, Kime Denir?

Tevekkel ne demek diyenler için bu, bir insanın Allah'ın yazmış olduğu kadere boyun eğmesidir. Bu sözcüğü yeni duyan kişiler, tevekkel cümle içinde kullanımı ve kökeni nedir diye sorabilir. Tevekkel kime denir diyenler bu kavramın, yazgıcı kişileri betimlemek için kullanıldığını bilmelidir. Tevekkel insan nedir diyenler için bu kişiler, kendi hayatı ve evrende yaşanan tüm olayların Allah'ın takdiri olduğuna inanır. Tevekkel nedir?

Tevekkel Ne Demektir?

Fatalizm veya bilinen diğer adıyla kadercilik, kişinin hayatında ve kainatta meydana gelen tüm olayların Allah tarafından planlandığını ve bundan dolayı değiştirmenin mümkün olmadığını savunan felsefi bir öğretidir. İslam anlayışına göre bu düşünceye "cebriye" adı verilir. Buna göre, kaderi değiştirmenin mümkün olmadığına ve her şeyi kontrol eden tek bir ilahi gücün olduğuna inanılır. Yazgıcılık, insanın kendi elinde olmayan şeyler için üzülmeyi ve endişe etmeyi bırakmayı söyler. Çünkü, birey bir durumu tersine çevirmek için ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bunu yapmaya gücünün yetmeyeceği durumlar ile karşılaşacaktır. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre tevekkel anlamları arasında şunlar bulunur;

Kadere inanan

Allah'a boyun eğen

Ahmak

Bunu kabul eden ve Allah'ın tasarlamış olduğu ilahi plana uyum sağlamaktan başka bir şey düşünmeyen kişilerin yaptığına ise tevekkül veya tevekkel denir. Bu düşünceye sahip olanlara tevekkel insan denir. Yazgıcı oldukları için Allah'a tam bir güven ve iman duyarlar. Bundan dolayı, kendi kontrollerinin dışındaki tüm olayları Allah'ın takdirine bırakırlar.

Tevekkel Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Tevekkel kelimesinin kökenine bakıldığında Arapça olduğu görülür. توكّل şeklinde ifade edilen kelimenin anlamı, "Allah'a boyun eğme"dir. Bu sözcüğün cümle içinde kullanımı ise şu şekildedir:

O, Allah'a tevekkel eden inançlı biridir.

Sen çalış, Allah'a tevekkel et, gerisi nasıl olsa hallolur.