Tevekkeli Ne Demek? Tevekkeli Değil Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Bilmeyenleri için tevekkeli ne demek araştırılması gereken bir sorudur. Bu kişiler için bu kelimenin anlamını araştırdık. Bunun yanı sıra tevekkeli değil ne demek sorusunun cevabını da bulduk. Bu kelimenin anlamını daha iyi kavrayabilmek adına içeriğimizde, tevekkeli cümle içinde kullanımı ve kökeni hakkında bulduğumuz sonuçlara da yer verdik. Haberimizin kalan kısmında tevekkeli ne demek sorusunun cevabını ayrıntıları ile başlıklar halinde bulabilirsiniz.

Tevekkeli Ne Demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız ya da karşımıza bir şekilde çıkan tevekkeli kelimesinin tam olarak anlamını bilmeyebilirsiniz. İzlediğiniz bir televizyon programında, sosyal medyada ya da okuduğunuz dergi, kitap, gazete gibi mecralarda bu kelime ile karşılaşmış olmanız oldukça muhtemeldir. Anlamını az çok tahmin etseniz de kelimenin tam anlamını merak ediyor olabilirsiniz. Tevekkeli kelimesinin anlamı şu şekildedir:

- (olumsuz eylemlerde) Boş yere

- Boşuna

- Amaçsız

- Nedensiz

- Rastgele.

Aynı zamanda bu kelime Arapça kökenli olup tavakkul kelimesinden türemiştir.

Tevekkeli değil kelime grubunun anlamı ise "boş yere değil, rastgele değil " manasında kullanılır.

Tevekkeli Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

- Tevekkeli bu yarışmayı kazandın.

- Bu tişörtü mağazada dolaşırken tevekkeli aldım.

- Canlı yayında konuşan uzmanlar bu bilgileri tevekkeli vermediklerini dile getirdiler.

- Tevekkeli yapılan işten hayır mı gelir?

- Odanın tevekkeli iki köşesinden iki farklı delik daha açtığı.

- En çok güvendiği konu hakkında karşı taraftan tevekkeli verilen bir cevap onu susturmaya yetti.

- Çılgınca ağlayan kadın kocasına sarılarak yüzünü tevekkeli öpmeye başlıyor.

- Katılımcıdan çok gözlemci olduğunuz tevekkeli belli.

- Bu konu hakkındaki bu kadar uğraşım tevekkeli değil.

- Tevekkeli seni orada gördüğümde anlamıştım bu işin içinde bir iş olduğunu.

- Tevekkeli beni de çağırmış ama benim orada yapabileceğim hiçbir şey yok. Bundan da haberi olsaydı keşke.

- Tevekkeli ağzınla kuş tutsan yaranamazsın böyle insanlara.

- Senin orda oluşunun tevekkeli değil. Bunu ne zaman anlayacaklar çok merak ediyorum.

- Onların da buraya gelişinden tevekkeli haberim oldu. Ama bunun için artık çok geç olmuştu.

- Tevekkeli sınava girdi ama hiç kimsenin elde edemediği bir başarı elde edip istediği üniversitenin istediği bölümüne çok kolay bir şekilde yerleşti.

- Tevekkeli burada dolaşıyorsun. Onun bir daha ne zaman buraya geleceği konusunda hiçbirimizin herhangi bir fikri yok.

- Tevekkeli bu kadar ağlayıp duruyorsun. Onun hiçbir şeyden haberi yok. Buna rağmen seni ondan başka suçlayan hiçbir kişi de yok.