Tevhid-i Tedrisat Kanunu Nedir? Tevhidi Tedrisat Kanunu Maddeleri, Özellikleri, Amacı ve Sonuçları Neler, Hangi İlke İle İlgili?

Tevhid-i Tedrisat Kanunu nedir, sonuçları nelerdir merak ediyorsanız ülkemiz tarihiyle yakından ilgileniyorsunuz demektir. Hem tarihimizi bilmek hem genel kültürümüzü geliştirmek adına tevhid-i tedrisat kanunu maddeleri ve sonuçları hakkında bilgiye sahip olmak oldukça faydalı olacaktır. Elbette bu konuda bilmemiz gerekenler sadece bunlarla sınırlı değildir, örneğin Tevhid-i Tedrisat Kanunu önemi ve amacı konuları da büyük önem arz etmektedir.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu Nedir?

Tevhid-i Tedrisat Kanunu yaklaşık 100 sene evvel anayasaya girmiş, Cumhuriyetin ilanı akabinde gerçekleşen öenmli reformlar arasına giren oldukça geniş etkileri olan bir kanundur. Diğer ismiyle Öğretim Birliği Yasası yani Tevhid-i Tedrisat Kanunu Anayasaya 430 kanun numarası ile girmiş, eğitim öğretim sisteminde oldukça büyük değişiklikler ve gelişimler yaşanmasına neden olmuştur. Bu kanunun tam olarak kabul edilmesi ve Anayasaya girişi ise 3 Mart 1924 tarihinde gerçekleşmiştir.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu eğitim alanında değişiklikler ve reform yapabilme aynı zamanda eğitim veren kurumların laiklik, millilik, modernlik ilkelerine uygun bir şekilde tek bir çatı altında toplanması amacıyla hayata geçirilmiştir. Kısacası, Tevhid-i Tedrisat kanunu eğitim öğretimde laikliği ilke edinerek ve birliği amaç edinmiştir. İlaveten, eğitim öğretim kurumlarını tercih tek bir çatıda toplayan bu kanunun amaçlarından birisi de, eğitim kurumlarının devlet tarafından daha kolay ve uzmanca denetlenebilir hale gelmesidir. Bu yasanın kabul edilmesiyle birlikte ülkemizde eğitim alanında oldukça önemli gelişmeler yaşanmıştır. O gün varlığını sürdüren bütün eğitim kurumları kapanmış, bu kurumların arasındaki ayrılıklara son verilmiş ve bütün eğitim öğretim kurumları devlet kontrolüne geçmiştir. Ayrıca Tevhid-i Tedrisat Kanunuyla birlikte Latin alfabesi kabul edilmiş, akabinde ki eğitim öğretim kurumlarında bu alfabeyle eğitim görülmesine karar verilmiştir. Böylelikle günümüzdeki eğitim öğretim kurumlarının tek bir çatıda yani Milli Eğitim Bakanlığı altında toplanmış eğitim yönetimi modelinin ilk adımları atılmıştır.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun Maddeleri Nelerdir?

Öğretim Birliği Yasası yani Tevhid-i Tedrisat Kanununun maddelerini sizler için sıraladık;

• Madde 1. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün ilim, eğitim ve öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır.

• Madde 2. Şer'iye ve Evkaf Vekaleti ya da özel vakıflarca yönetilen bütün okullar ve medreseler Milli Eğitim Bakanlığı çatısına girmiştir.

• Madde 3. Şer'iye ve Evkaf Vekaleti bütçesinde toplanan, okullara ve medreselere ait birikimler Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine devredilecektir.

• Madde 4. Milli Eğitim Bakanlığı, uzman din insanlarının yetişebilmesi için üniversitelerde İlahiyat Fakülteleri açmakla, imamet ve hatiplik gibi dini müesseseler için ayrı eğitim kurumları açmakla yükümlü olacaktır.

• Madde 5. Bu kanunun kabul ediliş tarihinden itibaren, genel eğitim ve öğretimle görevli olup, şimdiye kadar Milli Savunma Bakanlığına bağlı olan askeri ortaokul ve liseler ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan yetim yurtları bütçeleri ve eğitim kadroları ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Bu ortaokul ve liselerde bulunan eğitim gruplarının bağlantıları, bundan sonra ait oldukları bakanlıklar arasında değişiklik suretiyle düzenlenecek ve o zamana kadar orduya bağlı olan öğretmenler orduya bağlılıklarını sürdüreceklerdir.

• Madde 6. Bu yasa yayımı tarihinde geçerlidir.

• Madde 7. Bu yasanın yürütülmesinden hükümet sorumludur.