Tevzi Ne Demek? Tevzi Etmek Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Tevzi ne demek sorusuna cevap bulmak için TDK sözlüğünden istifade edebilirsiniz. Hukuk kaynaklarında da bu kelime ile ilgili çok sayıda örnek bulabilirsiniz. Hukukta tevzi ne anlama gelir? Kelimenin fiil olarak kullanımında tevzi etmek kelimesinin yaygın şekilde karşınıza çıktığını görebilirsiniz. Tevzi etmek nedir? Tevzi kelimesinin kökeni ve cümle içinde kullanımı ve söz konusu kelime ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

Tevzi Ne Demek?

Tevzi Arapça kökenli bir kelimedir. Söz konusu kelime "vez" kökünden türemiştir. Vez de vermek, dağıtmak, iletmek anlamına gelir. Kelimenin genellikle tevzi etmek şeklinde kullanıldığı görülür. Tevzi etmek fiili de "bir şeyin sahibine geri verilmesi" demektir. Günümüzde kullanılmasa da Osmanlı Devleti zamanında tevzi defteri adı altında resmi bir evrak kullanılırdı. Bu defter, toplanan vergilerin kaydedildiği evrak idi. Tevzi kelimesinin geçmişten günümüze kullanıldığı eşanlamlı karşılıkları aşağıda sıralanmıştır.

Dağıtmak

Paylaştırmak

Takdim etmek

Ödemek

İletmek

Tevzi Kelimesinin Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Tevzi etmek, ilgili kişilere hakkını paylaştırmak, haklarını ödemek demektir. Söz konusu kelimenin hukuk başta olmak üzere resmi yazışmalarda sıklıkla kullanıldığını görebilirsiniz. Tevzi etmek fiili dağıtım yapmayı, herkesin eşit şekilde hakkını almasını ifade eder. Aşağıdaki örnek cümle yapılarını incelediğinizde tevzi kelimesinin anlamını çok daha iyi şekilde anlayabilirsiniz.