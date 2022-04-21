Texas’ta Saat Kaç? Türkiye ABD Saat Farkı İle Texas’ta Şu An Saat Kaç?

Texas'ta saat kaç ya da Türkiye ABD saat farkı ile Texas'ta saat kaç soruları, uluslararası ziyaretlerde bilinmesi gereken en önemli sorulardan biridir. Meridyenlerin konumlanmalarından dolayı ortaya çıkan bu saat farklılıklarını iyi bilmek, Türkiye'den Texas'a gidecek kişiler için önem arz etmektedir. GMT-5 zaman dilimini kullanan ve Türkiye'ye kıyasla Dünya coğrafyası üzerinde daha Batı'da konumlanmış olan Texas Eyaleti, Türkiye'den 8 saat geridedir. Texas ile Türkiye arasındaki az olmayan saat farkı nedeni ile Türkiye'den Texas'a ziyarette bulunan kişiler zorlanabilmektedir. Bu durumu ortadan kaldırmak için iki konum arasındaki saat farkına dikkat edilmesi gerekmektedir. İki konum arasında değişkenlik gösteren 8 saatin farkında olunması, Texas gezisindeki tüm hataları ve verimsizlikleri ortadan kaldıracaktır.

Texas'ta Saat Kaç?

ABD'nin en büyük ikinci eyaleti olma özelliğine sahip Texas, ülkenin Güney'inde yer almaktadır. Kanyonları, doğası ve kendine özgü kültürü ile çok sayıda insanın ilgi odağı olmayı başarmıştır. Amerika Birleşik Devletleri kendi içerisinde 6 farklı zaman dilimi kullanmaktadır. Texas Eyaleti ise GMT-5 zaman dilimini kullanmaktadır ve GMT+3 zaman dilimini kullanan Türkiye ile arasındaki saat farkı 8'dir. Türkiye, Texas'ın 8 saat ilerisindedir.

Texas Türkiye Saat Farkı

Türkiye'ye göre Dünya coğrafyası üzerinde daha Batı yönde konumlanmış olan Texas farklı alternatiflere bağlı olarak doğa yürüyüşü parkurlarını kendi içerisinde barındırmaktadır. Örneğin bu parkurlara katılmayı kolaylaştırmak için Türkiye ile Texas arasındaki 8 saatlik zaman farkına hakim olmak elzem olacaktır.

Texas Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Texas ile Türkiye arasında 8 saatlik bir saat farkı vardır. Texas, tek ve ortak bir zaman dilimi kullanan Türkiye'den 8 saat geridedir. Örneğin Texas'ta tarih 12 Haziran saat 19:00 ise, Türkiye'de tarih 13 Haziran saat 03:00 olacaktır.