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Giriş Tarihi: 21.4.2022 11:36 Son Güncelleme: 21.4.2022 11:36

Texas’ta Saat Kaç? Türkiye ABD Saat Farkı İle Texas’ta Şu An Saat Kaç?

Texas’ta Saat Kaç? Türkiye ABD Saat Farkı İle Texas’ta Şu An Saat Kaç?

Texas’ta saat kaç sorusu sorulduğunda, yolculuk yapmak isteyen kişilerin akıllarına ilk gelenler; su oluşumları, eyalet ve ulusal parklar, doğa gezintisi parkurları, doğa-vahşi yaşam bölgeleri, tarihi-merkezi-ilgi çekici yerler ve sanat müzeleri olacaktır. Austin, San Antonio, Houstin ve Dallas’ı içerisinde barındıran Texas, Güneybatı ve Güney Amerika kültürünü en iyi yansıtan yerlerden biridir. Texas ABD içerisinde bir eyalettir ve ABD’nin Güney’inde yer almaktadır. Dünya’da kovboy yaşamının ve kültürünün yansımasına alan açan Texas eyaleti, her geçen yıl daha fazla kişiyi misafir etmektedir. Güneş’in, Dünya üzerindeki hareketlerinden ötürü, ülkeler arası saat farklılıkları görülmektedir. Texas’a misafir olarak gidecek kişilerin bu saat farklılıklarına hakim olmaları, ziyaretleri esnasında zorlanmamalarını sağlayacaktır. Peki, Texas’ta saat kaç? Türkiye ABD saat farkı ile Texas’ta şu an saat kaç? Dilerseniz, birlikte okuyalım...

Texas'ta saat kaç ya da Türkiye ABD saat farkı ile Texas'ta saat kaç soruları, uluslararası ziyaretlerde bilinmesi gereken en önemli sorulardan biridir. Meridyenlerin konumlanmalarından dolayı ortaya çıkan bu saat farklılıklarını iyi bilmek, Türkiye'den Texas'a gidecek kişiler için önem arz etmektedir. GMT-5 zaman dilimini kullanan ve Türkiye'ye kıyasla Dünya coğrafyası üzerinde daha Batı'da konumlanmış olan Texas Eyaleti, Türkiye'den 8 saat geridedir. Texas ile Türkiye arasındaki az olmayan saat farkı nedeni ile Türkiye'den Texas'a ziyarette bulunan kişiler zorlanabilmektedir. Bu durumu ortadan kaldırmak için iki konum arasındaki saat farkına dikkat edilmesi gerekmektedir. İki konum arasında değişkenlik gösteren 8 saatin farkında olunması, Texas gezisindeki tüm hataları ve verimsizlikleri ortadan kaldıracaktır.

Texas'ta Saat Kaç?

ABD'nin en büyük ikinci eyaleti olma özelliğine sahip Texas, ülkenin Güney'inde yer almaktadır. Kanyonları, doğası ve kendine özgü kültürü ile çok sayıda insanın ilgi odağı olmayı başarmıştır. Amerika Birleşik Devletleri kendi içerisinde 6 farklı zaman dilimi kullanmaktadır. Texas Eyaleti ise GMT-5 zaman dilimini kullanmaktadır ve GMT+3 zaman dilimini kullanan Türkiye ile arasındaki saat farkı 8'dir. Türkiye, Texas'ın 8 saat ilerisindedir.

Texas Türkiye Saat Farkı

Türkiye'ye göre Dünya coğrafyası üzerinde daha Batı yönde konumlanmış olan Texas farklı alternatiflere bağlı olarak doğa yürüyüşü parkurlarını kendi içerisinde barındırmaktadır. Örneğin bu parkurlara katılmayı kolaylaştırmak için Türkiye ile Texas arasındaki 8 saatlik zaman farkına hakim olmak elzem olacaktır.

Texas Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Texas ile Türkiye arasında 8 saatlik bir saat farkı vardır. Texas, tek ve ortak bir zaman dilimi kullanan Türkiye'den 8 saat geridedir. Örneğin Texas'ta tarih 12 Haziran saat 19:00 ise, Türkiye'de tarih 13 Haziran saat 03:00 olacaktır.

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Texas’ta Saat Kaç? Türkiye ABD Saat Farkı İle Texas’ta Şu An Saat Kaç?
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