Teyemmüm Ne Demek, Farzları Nelerdir? Teyemmüm Abdesti Nasıl Alınır?

İslam dini zorlaştıran değil, kolaylaştıran tarafı her zaman tercih eder ve kullara da bu yolu telkin eder. Birçok ibadette insanlara kolaylık sağlayan İslam dini, abdest konusunda da pek çok zorluğun önüne geçmiştir. Bu kolaylıklardan biri de teyemmüm abdestidir. Suyun olmadığı yerde uygulanan teyemmüm abdesti nasıl alınır? İşte, teyemmüm abdestine dair tüm detaylar...

Teyemmüm ne anlama gelir?

Teyemmüm kelimesi sözlükte "yönelmek, kastetmek" anlamlarına gelmektedir. Kelime Kur'an- ı Kerim'de de bu anlamda kullanılmıştır. Teyemmüm kelimesinin terim anlamı ise, suyu temin etme veya kullanma imkanının bulunmadığı durumlarda büyük ve küçük kirliliği gidermek için iki eli temiz toprak veya o cinsten bir maddeye sürerek yüzü ve iki kolu mesh etmek olan hükmi bir temizliktir.

Teyemmüm nedir?

Teyemmüm, İslam dininde olan abdest çeşitlerinden biridir. Dinimizde abdest su ile alınır. Ancak her anlamda insanlara kolaylık sağlayan İslam dini, suyun olmadığı ve ulaşılamadığı durumlarda susuz şekilde abdest yolunu insanlara açarak teyemmümü ortaya koymuştur.

Teyemmüm, suyun olmadığı zamanlarda abdestin yerine geçen abdest alma şeklidir. Teyemmüm alındıktan sonra suya ulaşılırsa teyemmümün hükmü ortadan kalkar.

Teyemmüm abdesti nasıl alınır?

Teyemmüm, toprak ve toprak cinsi maddelerle alınan abdest şeklidir. Teyemmüm alabilmek için toprağın temiz olması gerekir. Teyemmümün iki farzı vardır. Bunlar yüzü ve kolları dirseklerle beraber mesh etmektir.

Teyemmüm, ellerin iki kere toprağa vurularak birincisinde yüzün ikincisinde ise dirseklerle beraber kolların mesh edilmesi ile yapılır. Hanefi mezhebinde elleri yere vururken parmakların arasını açmak, elleri yerde ileriye geriye doğru oynatmak, ardından elleri kaldırıp silkelemek sünnettir.

Teyemmümü bozan şeyler nelerdir?

Teyemmüm bir abdest alma şekli olduğundan dolayı su ile alınan abdest ve guslü bozan her şey teyemmümü de bozar. Hanefi ve Malikiler'e göre; abdeste yetecek kadar suya erişmek de teyemmümü bozmaktadır. Şafii ve Hanbeliler'e göre ise su abdeste yetecek kadar olmasa dahi teyemmüm bozulmaktadır.