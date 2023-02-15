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Giriş Tarihi: 15.2.2023 10:02 Son Güncelleme: 15.2.2023 10:02

Tezahür Ne Demek? Tezahür Etmek Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçede yaygın kullanılan bazı kelimelerin anlamları ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. Bu kelimelerden biri de tezahür sözcüğüdür. Tezahür ne demek? Tezahür kelimesinin anlamı bilinerek bu kelimenin cümle içinde daha bilinçli kullanılabilir. Tezahür etmek ne anlama gelir? Tezahür etmek eş anlamlısı ve cümle içinde kullanımı gibi merak edilen hususları sizler için araştırdık ve yazımızda derledik.

Tezahür Ne Demek? Tezahür Etmek Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Tezahür ne demek sorusuna temel anlamda cevap bulmak için TDK kaynaklarına başvurabilirsiniz. Bu kaynaklar içinde küçük bir araştırma yaptığınızda tezahür etmek ne anlama gelir sorusuna pratik şekilde cevap bulabilirsiniz. Kelimenin cümle içinde kullanımı ile kelimenin anlamı daha iyi anlaşılabilir. Tezahür kelimesi genellikle "tezahür etmek" şeklinde kullanılır. Tezahür etmek eş anlamlısı ve cümle içinde kullanımı yazımızın devamında.

Tezahür Ne Demek?

Tezahür, kökeni Arapça'ya dayanan bir kelimedir. Arapça'da bu kelimenin orijinal yazımı "teẓāhur" şeklindedir. Türk Dil Kurumu kaynaklarında ise bu kelime tezahür ya da tezahür etmek şeklide geçmektedir.

TDK kaynaklarında tezahür kelimesinin farklı anlamlarına yer verilmiştir. Kelimenin ilk anlamı ortaya çıkma, belirme, gözükme ve oluşma demektir. Diğer bir anlamı ise belirti demektir. Kelimenin birbirine yakın olan her iki anlamının Türkçede yaygın olarak kullanıldığını görebilirsiniz.

Tezahür Etmek Ne Anlama Gelir?

Tezahür etmek deyimi daha çok bir şeyin oluşması anlamında kullanılır. Yani bir şeyin tezahür etmesi, onun ortaya çıkması, belirmesi ve gözükmesi anlamına gelir. Söz konusu kelimenin cümle içinde kullanımlarını inceleyerek kelimenin anlamını daha iyi anlayabilirsiniz. Bu kapsamda aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.

  • Henüz muvaffak olamayan sanatkârlar için iki farklı tezahür söz konusudur.
  • Yaşanan hasret sonunda garip tezahürler ortaya çıktı.
  • Her ne kadar olumsuz gibi gözükse de yaşanan olaylar sonunda güzel şeyler tezahür etti.

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