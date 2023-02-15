Tezahür Ne Demek? Tezahür Etmek Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Tezahür ne demek sorusuna temel anlamda cevap bulmak için TDK kaynaklarına başvurabilirsiniz. Bu kaynaklar içinde küçük bir araştırma yaptığınızda tezahür etmek ne anlama gelir sorusuna pratik şekilde cevap bulabilirsiniz. Kelimenin cümle içinde kullanımı ile kelimenin anlamı daha iyi anlaşılabilir. Tezahür kelimesi genellikle "tezahür etmek" şeklinde kullanılır. Tezahür etmek eş anlamlısı ve cümle içinde kullanımı yazımızın devamında.

Tezahür Ne Demek?

Tezahür, kökeni Arapça'ya dayanan bir kelimedir. Arapça'da bu kelimenin orijinal yazımı "teẓāhur" şeklindedir. Türk Dil Kurumu kaynaklarında ise bu kelime tezahür ya da tezahür etmek şeklide geçmektedir.

TDK kaynaklarında tezahür kelimesinin farklı anlamlarına yer verilmiştir. Kelimenin ilk anlamı ortaya çıkma, belirme, gözükme ve oluşma demektir. Diğer bir anlamı ise belirti demektir. Kelimenin birbirine yakın olan her iki anlamının Türkçede yaygın olarak kullanıldığını görebilirsiniz.

Tezahür Etmek Ne Anlama Gelir?

Tezahür etmek deyimi daha çok bir şeyin oluşması anlamında kullanılır. Yani bir şeyin tezahür etmesi, onun ortaya çıkması, belirmesi ve gözükmesi anlamına gelir. Söz konusu kelimenin cümle içinde kullanımlarını inceleyerek kelimenin anlamını daha iyi anlayabilirsiniz. Bu kapsamda aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.