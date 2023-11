"Think" fiili, İngilizce dilinde oldukça önemli ve geniş bir kullanım alanına sahip bir fiildir. Bu fiil, düşünce, inanç, fikir, düşünme süreci ve görüş ifade etme gibi birçok bağlamda kullanılır. 2. ve 3. formlarını bilmek, özellikle İngilizcede zaman dilimlerini doğru bir şekilde kullanmak açısından önemlidir. ''Think 2. Ve 3. Hali i̇le örnek cümleler - think fiilinin i̇kinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur?'' bu konuda aratılır.

Think 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler

2. Hali (Past Simple):

She thought the movie was interesting. (Filmi ilginç buldu.)

We thought you had already left. (Sensin zaten ayrılmış olduğunu düşündük.)

Did you think about my suggestion? (Tavsiyemi düşündün mü?)

3. Hali (Past Participle):

I have always thought that honesty is important. (Her zaman dürüstlüğün önemli olduğunu düşündüm.)

They have never thought of traveling to Asia. (Asya'ya seyahat etmeyi hiç düşünmediler.)

Has he ever thought about changing careers? (Kariyerini değiştirmeyi hiç düşündü mü?)

Think Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?