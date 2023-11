This, That, These, Those Nasıl Ayırt Edilir? This, That, These ve Those Konu Anlatımı ve Örnek Cümleleri

Gösterme zamirleri olan "this," "that," "these," ve "those," konuşmacının, yazının veya dinleyenin bir nesneye, kişiye veya yere olan fiziksel uzaklık ve yakınlığına göre kullanılır. Bu kelimeler, iletişim kurarken karşı tarafı neyin kastedildiği konusunda net bir fikre sahip olmamızı sağlar. İngilizce dilini daha iyi anlamak ve doğru şekilde kullanabilmek adına bu gösterme zamirlerini kavramak, dil becerilerinizi geliştirmenin önemli bir adımıdır.

This, That, These, Those Nasıl Ayırt Edilir? This, That, These ve Those Konu Anlatımı

This (Bu): "This," yakın bir nesneyi veya bir durumu ifade etmek için kullanılır. Konuşmacı, işaret ettiği şeyin fiziksel olarak kendisine yakın olduğunu belirtmek ister. Örneğin: "This book is interesting." (Bu kitap ilginçtir.)

That (Şu): "That," genellikle konuşmacının fiziksel olarak uzakta olan bir nesneyi veya durumu ifade etmek için kullanılır. Örneğin: "Look at that beautiful sunrise." (Şu güzel gündoğumuna bak.)

These (Bunlar): "These," yakın bir grup nesneyi ifade etmek için kullanılır. Konuşmacı, işaret ettiği nesnelerin fiziksel olarak kendisine yakın olduğunu belirtir. Örneğin: "These flowers are amazing." (Bu çiçekler harika.)

Those (Şunlar): "Those," genellikle konuşmacının fiziksel olarak uzakta olan bir grup nesneyi ifade etmek için kullanılır. Örneğin: "Look at those birds in the sky." (Şu kuşlara gökyüzünde bak.)

This, That, These ve Those Örnek Cümleleri

This (Bu): I love this car. (Bu arabayı çok seviyorum.)

That (Şu): Have you seen that movie? (Şu filmi izledin mi?)

These (Bunlar): These shoes are comfortable. (Bu ayakkabılar rahat.)

Those (Şunlar): Look at those stars in the night sky. (Gece gökyüzündeki şu yıldızlara bak.)

Bu örnek cümleler, "this," "that," "these," ve "those"un doğru kullanımlarını anlamak için rehberlik eder ve bu gösterme zamirlerini etkili bir şekilde kullanmanıza yardımcı olabilir.