Thomson Atom Modeli Özellikleri - Thomson Atom Modeli Hangi Kanunları Destekler, Eksiklikleri Neler?

Kendisinden önceki atom modellerinden ilham alan ve kendisinden sonraki atom modellerine öncülük eden Thomson atom modeli 1904 yılında tanımlanmıştır. Joseph John Thomson, katot ışın tüpleri ile deneyler yaparken bu atom modelini bulmuş ve bilim dünyasına sunmuştur. Günümüzde kimya derslerinde yer verilen bu model hakkında "Thomson atom modeli özellikleri, eksikleri neler? Thomson atom modeli neye benzer?" soruları merak konusu olmuştur. İşte Thomson atom modeli özellikleri…

Thomson Atom Modeli Özellikleri

Thomson; kendisinden önce ortaya atılmış atom modellerini de kullanarak kendine ait yeni bir atom modeli ortaya koymuştur. Thomson atom modeli üzümlü bir kek veya bir karpuzun iç yapısına benzetilmiştir. Thomson atom modelinin özellikleri ise şu şekildedir:

• Atom pozitif yüklü maddelerden oluşmaktadır.

• Atom içerisinde yer alan elektronlar, hareket edememekte ve pozitif yüklü maddede gömülüdür.

• Elektron kütlesi çok düşük değerdedir.

• Atom kütlesinin büyük bir kısmını pozitif yüklü madde oluşturur.

• Atom yapısı küre biçimindedir.

Thomson Atom Modeli Hangi Kanunları Destekler?

Thomson Atom modeli, kendisinden önceki atom modeli olan Dalton Atom modelinin desteklemiş olduğu kanunları destekler. Thomson atom modelinin de destekmiş olduğu kanunlar şu şekildedir:

Kütlenin Korunumu Kanunu: Bir kimyasal reaksiyon içerisinde, reaksiyona giren elementlerin kütlelerinin toplamı, çıkan maddelerin kütlesinin toplamına eşittir. Sabit Oranlar Kanunu: İki element bir veya daha fazla bileşik oluşturuyorsa birleşen iki elementin miktarları arasında tam sayılar ile ifade edilebilen bir oran bulunur.

Thomson Atom Modeli Eksikleri Neler?

Thomson ardından atom modeli üzerinde yapılan çalışmalarda eksikleri tamamlanmıştır. Thomson atom modelinin eksikleri:

• Thomson atom modelinde nötronlardan bahsedilmemiştir. Sadece proton ve elektronlar yer almıştır.

• Thomson'ın savunduğu gibi elektron ve protonlar rastgele dağılmamıştır. Proton ve nötronlar çekirdekte yer alırken elektronlar çekirdek etrafında yörüngeler üzerinde yer alır.

• Atom içerisinde pozitif yüklü tanecikler az yer kaplarken Thomson; atomun genelinde pozitif yüklerin yer aldığını savunmuştur.

• Elektronlar, çekirdek etrafındaki yörüngelerde yer alır; protonlar içinde gömülü halde değillerdir.