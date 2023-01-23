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Giriş Tarihi: 23.1.2023 11:57 Son Güncelleme: 23.1.2023 11:57

Thursday Hangi Gün? İngilizce Gün İsimlerinden Thursday Türkçesi Ne, Hangi Gün Demek?

Thursday hangi gün sorusu, İngilizce dersinde karşınıza çıkacaktır. İlköğretim müfredatında haftanın günleri öğrenilirken Thursday den sonra ne gelir konusuna da eğilmeniz gerekir. Thursday hangi gün demek? Tüm İngilizce kelimeler öğrenilirken kelimenin yazılışı kadar okunuşunun da önemli olduğunu bilmeniz gerekir. Thursday nasıl okunur araştırması ile bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Thursday adı nereden geliyor sorusunun cevabını sizler için araştırdık ve yazımızda derledik.

Thursday Hangi Gün? İngilizce Gün İsimlerinden Thursday Türkçesi Ne, Hangi Gün Demek?

Thursday hangi gün araştırmasında Thursday den sonra ne gelir sorusuna da doğal bir şekilde cevap bulacaksınız. Thursday hangi gün demek sorusuna cevap bulmak adına kısa bir sözlük araştırması yapabilirsiniz. Thursday nasıl okunur sorusuna da derslerde ya da sözlük araştırmasında cevap bulabilirsiniz. Thursday adı nereden geliyor sorunun cevabını öğrenmek adına yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Thursday Hangi Gün?

Thursday, Perşembe günü demektir. Bu terim İngilizce dersinde ya da kurslarda tek başına öğretilmez. Haftanın Perşembe gününün yanı sıra diğer günler de öğretilir. Haftanın günleri konu başlığı altında bu kelimeleri rahat bir şekilde öğrenmeniz mümkün olacaktır.

Hepinizin bildiği gibi haftanın 7 günü vardır. Türkçedeki günler ile İngilizcedeki günler birbiri ile benzer değildir. Türkçeye İngilizceden geçen bazı kelimeler olsa da kelimelerin büyük bir kısmında benzerlik söz konusu değildir. Bu durum haftanın günlerinde de geçerlidir. Haftanın günlerinden hiçbirinin okunuşu ya da yazılışı Türkçeye benzemez.

Thursday Nasıl Okunur?

Yukarıda da değindiğimiz gibi İngilizce kelimeler yazıldığı gibi okunmaz. Bu durum Thursday teriminde de kendini gösterir. Thursday "törzdey" şeklinde okunur. İngilizce alfabesinde bulunan harfler ve bunların okunuşlarını bildiğinizde kelimeleri telaffuz etmeniz çok daha kolay olacaktır. Telaffuz doğru olduğunda karşıdakinin sizi anlaması da kolaylaşacaktır. İngilizcedeki en kritik husus kelimenin telaffuz edilişidir. Doğru telaffuz kolay öğrenmenize destek olacaktır.

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Thursday Hangi Gün? İngilizce Gün İsimlerinden Thursday Türkçesi Ne, Hangi Gün Demek?
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