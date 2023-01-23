Thursday Hangi Gün? İngilizce Gün İsimlerinden Thursday Türkçesi Ne, Hangi Gün Demek?

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Thursday Hangi Gün?

Thursday, Perşembe günü demektir. Bu terim İngilizce dersinde ya da kurslarda tek başına öğretilmez. Haftanın Perşembe gününün yanı sıra diğer günler de öğretilir. Haftanın günleri konu başlığı altında bu kelimeleri rahat bir şekilde öğrenmeniz mümkün olacaktır.

Hepinizin bildiği gibi haftanın 7 günü vardır. Türkçedeki günler ile İngilizcedeki günler birbiri ile benzer değildir. Türkçeye İngilizceden geçen bazı kelimeler olsa da kelimelerin büyük bir kısmında benzerlik söz konusu değildir. Bu durum haftanın günlerinde de geçerlidir. Haftanın günlerinden hiçbirinin okunuşu ya da yazılışı Türkçeye benzemez.

Thursday Nasıl Okunur?

Yukarıda da değindiğimiz gibi İngilizce kelimeler yazıldığı gibi okunmaz. Bu durum Thursday teriminde de kendini gösterir. Thursday "törzdey" şeklinde okunur. İngilizce alfabesinde bulunan harfler ve bunların okunuşlarını bildiğinizde kelimeleri telaffuz etmeniz çok daha kolay olacaktır. Telaffuz doğru olduğunda karşıdakinin sizi anlaması da kolaylaşacaktır. İngilizcedeki en kritik husus kelimenin telaffuz edilişidir. Doğru telaffuz kolay öğrenmenize destek olacaktır.