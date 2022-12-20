THY eğitim sektörünü de uçuracak

Türk Hava Yolları (THY) ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), eğitim alanında işbirliği anlaşması imzaladı. THY, uluslararası öğrencilere Türkiye'ye seyahatlerinde indirim sağlayarak eğitimde 3 milyar dolarlık ihracatın önünü açacak. 2022 ve 2023 yıllarında yeni kayıt yaptıracak uluslararası öğrenciler ve 3 aile yakınının, ekonomi sınıfında tek yön ve gidiş-dönüş seyahatleri için yüzde 20 indirim yapılacak. Törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye gelmesi için THY olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyledi. HİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Eğitim Hizmetleri Komitesi Başkanı Mustafa Aydın ise "Savaşlar, hastalıklar nedeniyle gidilemeyen ülkelere bile giderek 30 bin seviyesinde olan uluslararası öğrenci sayısını geçtiğimiz yıl itibarıyla 250 bin seviyesine çıkarmayı başardık" dedi.