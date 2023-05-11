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Giriş Tarihi: 11.5.2023 09:12 Son Güncelleme: 11.5.2023 09:13

Tibet Nerede? Tibet Hangi Kıtada ve Nereye Yakın?

Tibet nerede sorusu, gezi tutkunlarının merak ettiği konulardan biridir. Tibet nereye yakın ya da Tibet bir ülke mi soruları da konunun merak edilenleri arasındadır. Tibet nereye bağlı sorusu da gezi araştırmalarına konu olmuştur. Buraya gitmek istiyorsanız Türkiyeden Tibete nasıl gidilir bağlıklı küçük bir araştırma yapmanız gerekir. Tibet’e pasaportsuz gidilir mi gibi konunun merak edilen ayrıntılarını sizler için araştırdık.

Tibet Nerede? Tibet Hangi Kıtada ve Nereye Yakın?

Tibet nerede incelemesi için Dünya haritasından da yararlanabilirsiniz. Gerekli inceleme ile Tibet nereye yakın sorusuna da cevap bulacaksınız. Tibet bir ülke mi ya da nereye bağlı gibi soruları merak eden de çok sayıda insan vardır. Türkiyeden Tibete nasıl gidilir araştırması ile bu bölgeye gezi planı yapıp yapmayacağınıza karar verebilirsiniz. Tibet'e pasaportsuz gidilir mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Tibet Nerede?

Dünyada gezilecek çok sayıda yer vardır. Bunlar içerisinde öne çıkanlardan biri de Tibet'tir. Tibet'i çoğu kimse bir ülke olarak düşünür. Oysa Tibet bir ülke değil özerk bir cumhuriyettir. Çin'e bağlı olan bu özerk cumhuriyet, Çin'in güneybatında yer alır.

Tibet 1965 yılında resmi olarak özerkliğini ilan etmiştir. Tibet halkının % 90'ı Tibet'in yerli halkından oluşmaktadır. Bölge engebeli bir bölge olduğu için nüfusu da çok değildir. Tibet'te 66 adet ilçe vardır. yaşam için çok fazla elverişli olmayan bu bölgede havayolu ve demiryolu ulaşımı da vardır.

Türkiye'den Tibet'e Nasıl Gidilir?

Türkiye'den Tibet'e gitmek için pasaportunuzun olması ve Çin'e vize almanız gerekir. Tibet'e gitmek için Çin vizesi de yeterli değildir. Vize alırken Büyükelçilikte Tibet'e gitmek istediğinizi de belirtmeniz gerekir. Bu sayede vizenin yanı sıra Tibet'e özel izin belgesi de almış olursunuz. Çin hükümeti ülkeyi ziyaret eden hiçbir turistin kontrolsüz şekilde Tibet'e gitmesini istemez. Ziyaretçiler rehber eşliğinde Tibet'e gidebilir. Rehberlik ücreti de tabi ki ziyaretçilerden alınır. Türkiye'den Çin'e uçakla gittikten sonra yine havayolu ya da demiryolu ile Tibet'e ulaşım sağlayabilirsiniz. Bölgeye giderken yanınızda bulunan rehber, Tibet'te nerelerin gezileceği konusunda da sizlere yardımcı olacaktır. Burada bulunduğunuz esnada çok sayıda doğal güzelliği de görebilirsiniz.

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Tibet Nerede? Tibet Hangi Kıtada ve Nereye Yakın?
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