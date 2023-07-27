Tibia Kemiği Neresi? Tibia Kemiği Nerede Yer Alır ve Ne İşe Yarar?

Tibia kemiği neresi diye bilmek isteyen kullanıcı sayısı çok fazladır. Tibia kemiği bir başka değişle kaval kemiği, diz bölümünden ayak bölümüne kadar uzanan bir yapıya sahiptir. Bu kemik, ayak bileği ile diz bölümü arasında bir bağlantı sağlamaktadır. İnsan vücudunun olmazsa olmaz kemikleri arasında bulunduğu için Tibia kemiği nerede yer alır ve ne işe yarar gibi konular çok sık gündeme gelmektedir.

Tibia Kemiği Neresi?

İnsan vücudunun hareket etmesindeki en önemli etken şüphesiz ki kemiklerdir. Bu kemiklerden herhangi birine zarar gelmesi hem diğer kemikleri hem de iç organları olumsuz yönde etkilemektedir. Vücudumuzda gerek ayaklarımızı gerek bacaklarımızı gerekse kollarımızı hareket ettirmeye yarayan çok fazla kemik mevcuttur. Kaval kemiği de bu kemikler arasında bulunmakla birlikte önemli bir yere sahiptir. Kaval yani Tibia kemiği vücudumuzun diz ile ayak bileği arasında yer alan bir kemik çeşididir. Vücudumuzun hemen hemen tüm yükü bu kemik üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sağlam bir yapıda olmasına rağmen en ufak bir darbede kırılma riski oldukça yüksektir. Kırılma gibi durumlar söz konusu olduğunda ciddi ağrılar ortaya çıkabilmektedir.

Tibia Kemiği Nerede ve Ne İşe Yarar?

Tibia kemiği ayak bileği ile dizi bir araya getiren en önemli iki kemikten biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan vücudunu ayakta tutan ve önemli işlevleriyle dikkat çeken bir kemiktir. Bu bağlamda Tibia ne tür bir kemik konusu önem kazanmaktadır. Kaval kemiği olarak da tabir edilen bu kemik bacak kısmının hem ön bölümünde hem de arka bölümünde bulunmaktadır. Ayrıca diğer kemiklere nazaran büyük ve daha dayanıklıdır. İnsan iskeletinin en uzun ve en geniş ikinci kemiği olma özelliğini taşımaktadır. Ayak bileğinin sorunsuz bir biçimde hareket etmesinde etkili olan bu kemik, kas dokusuna sahip değildir. Hem sert hem de kalın bir yapıya sahip olmasına karşın darbe aldığında ciddi hasarlara yol açabilmektedir. Vücuttaki işlevi ise ağırlık taşıma olarak bilinmektedir.