Tigin Ne Demek? Eski Türklerde Tigin Nedir, Kime Denir Ve Nereyi Yönetir?

Türk Dilleri oldukça eskiye dayanan köklü bir tarihe sahiptir. Günümüzde hala sıklıkla işittiğimiz bazı kelimelerin kökenine baktığımız zaman Eski Türkçeye ait olduğunu görmekteyiz. Tigin de bahsi geçen yüzyıllardır kültürümüzde var olan bir kelimedir. Peki, Eski Türklerde tigin nedir? Tigin kime denir? İşte detaylı yanıtlar...

Tigin Ne Demek, Kime Denir?

Tarih derslerinde, tarihi film ve belgesellerde pek çok kez karşımıza çıkan tigin teriminin sözlük anlamı, Eski Türklerde cesur ve yiğit kimsedir.

Orta Asya Türklerinden miras kalan Orhun Yazıtları'nda geçen 'tégin' yani tigin soylu erkek kimseler ve prens anlamında kullanılmıştır. Eski Türk Devletlerinde hakanın (yönetici) oğluna yani varisine tigin ismi verilirdi. O dönemler bir devleti yöneten kağan/hakanların erkek veliaht çocuklarının ilk isimlerinin yanına tigin ismi verilirdi. Tarihte en çok bilinen tigin Kül Tigin'dir.

Tigin Nereyi Yönetir?

Orta Asya topraklarında hüküm sürmüş eski Türk Devletlerinde yöneticinin yani kağanın erkek çocuklarına tigin ismi verilirdi. Devlet yönetimi konusundaki tecrübe kazanması ve yetişmesi için tiginler oymak ve boylara yönetici olarak atanırdı.