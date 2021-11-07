TİHA Açılımı Nedir? TİHA Ne Demek?

Dünya ve ülkemiz tarafından büyük ilgiyle karşılanan İHA ve SİHA'ların ardından; Akıncı TİHA da 2019 senesinde tanıtılmış ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve birkaç ülkede daha kullanıma ve satışa sunulmuştur. TİHA araçlarında kullanılan yapay zeka ile otomasyon özellikleri de oldukça gelişmişliğinin göstergelerindendir.

TİHA Açılımı Nedir?

Son yıllarda artan İnsansız Hava Araçları (İHA) üretiminin ardından bu araçlar farklı kombinasyonlarla karşımıza çıkmaya başladı. Bu kombinasyonlar arasında bulunan TİHA açılımı, Taarruzi İnsansız Hava Aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.

TİHA Ne Demek?

Teknolojinin ilerlemesi ile insan gücü azalmakta ve bu şekilde savunma sanayii alanında da azalmaktadır. Böylece can kaybında da azalma yaşanmaktadır. Bu alanda geliştirilen araçlar arasında son dönemlerde popülerliği oldukça artmış durumda olan İHA'ların bir versiyonu olarak Bayraktar adı altında üretilmekte ve Akıncı TİHA adıyla da bilinmektedir. TİHA, özellikleriyle de adından söz ettirmektedir. Demo sürüşündeki performansıyla tüm ilgiyi üzerine toplamıştır. Maksimum 40.000 feet irtifa ile uçaksavar radarlarına yakalanmadan uçuş gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca havada 24 saat üzerinde kalabilmektedir.

Tam otomatik uçuş kontrolü, iniş ve kalkış özelliği ve 3 yedekli oto pilot sistemi de işini bir hayli kolaylaştırmaktadır. Havadan bombardıman yapabilme potansiyeli ile savaş uçaklarının yükünü de oldukça azalmaktadır. Akıncı TİHA'da kullanılan yapay zeka ile uçuş ve kontrolü daha stabil ve güvenli hale gelmektedir.

TİHA Nedir?

Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Akıncı adıyla tanıtılmış ve hem ülkemizde hem dünyada büyük ilgi uyandırmıştır. Bayraktar adı altında üretilen taarruz amaçlı insansız hava araçlarına verilen kısa isimdir. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için de üretilen TİHA'lar toplamda 1350kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir. TSK haricinde, Ukrayna ve Katar'a da ihraç edilmektedir. Ayrıca farklı ülkelerle de görüşmeler devam etmektedir. 130 – 195 Knots hızlara ulaşabilmesiyle de performansını gözler önüne sermektedir.