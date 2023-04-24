TİKA Açılımı Nedir? TİKA Neyin Kısaltmasıdır ve Ne Anlama Gelir?

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TİKA Kelimesinin Açılımı Nedir?

TİKA, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın kısaltmasıdır. Söz konusu kurum, Türkiye'nin dış yardımlarını organize etmekle görevlidir. Sağlık, restorasyon, eğitim, sivil altyapı, tarım ve hayvancılık alanında birçok faaliyetle ilgili girişimler bu kurumda yürütülür.

TİKA, Afrika, Orta Asya, Latin Amerika ve Balkanlar başta olmak üzere 140 ülkede faaliyet gösterir. Söz konusu ülkelerde çok sayıda sektör alanında bu kurum çalışmalarını yürütür. TİKA, faaliyet gösterdiği ülkelerde, Osmanlı eserlerinin korunması için çok sayıda restorasyon faaliyetinin de yürütülmesine öncülük etmiştir.

TİKA Neyin Kısaltması

TİKA, sağlık açısından geri kalmış ülkelerde kurduğu sağlık kuruluşları ile de ön plana çıkmaktadır. Filistin, Somali ve Sudan gibi ülkelerde inşa edilen hastaneler, bu kapsamda ön plana çıkan projelerin başında gelir. Afrika'da su kuyularının açılmasında da bu kurumun çok önemli katkılarının olduğu görülmektedir.

TİKA, toplum yararına dünyada çok sayıda projeye imza atmıştır. Bu kapsamda yapılan projelerin bundan sonraki süreçte de devam edeceği düşünülmektedir. Söz konusu kurumun başında TİKA başkanı unvanı ile Serdar Kayalar bulunmaktadır.