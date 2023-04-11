Tilki Yavrusuna Ne Denir? Tilkinin Yavrusuna Ne Ad Verilir?

Tilki yavrusuna ne denir sorusu bulmacalarda da karşınıza çıkabilecek bir sorudur. Bunun yanında hayvanlarla ilgili yapılan araştırmalar ve yazılan eserlerde de bu bilgi yer alır. Tilkinin yavrusuna ne ad verilir sorusuna cevap bulunarak tilkilerin yaşam tarzı ile ilgili ayrıntılı bilgi elde edebilirsiniz. Tilkinin çok sayıda da yavrusu olur. Tilki yavrusu adı nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Tilki Yavrusuna Ne Denir?

Tilki, ülkemizin bozkır coğrafyasında, daha çok dağlarda yaşayan bir canlıdır. Yabani bir hayvan olan tilki aynı zamanda etobur bir canlıdır. Köylüler bu canlının daha çok tavuk kümeslerine geldiğini ve tavuklarını yediğinden şikâyetçi olur.

Tilki, senede bir kez doğum yapan bir canlıdır. Erkek tilkinin dişiyi döllemesinden sonra ortalama 50 günlük gebelik süresi vardır. Bu sürenin sona ermesinden sonra tilkinin 3-5 adet yavrusu olur. Yavruların yetişkin hale gelmesine kadar annenin yanında kalırlar. Yavruların bakımı esnasında erkek tilki de dişiye yardım eder.

Tilkinin Yavrusuna Ne Ad Verilir?

Her hayvanın yavrusuna verilen farklı isimler olabilir. Bu kapsamda tilkinin yavrusuna da "ankas" adı verilir. Ankas, Arapçadan dilimize geçmiş olan bir kelimedir. Söz konusu kelimenin İsveççede de kullanıldığını görebilirsiniz. İsveççede ankas, ördek demektir. Kelimenin kullanımı ve anlamı bilindiğinde cümle içinde de doğru şekilde kullanımını sağlayabilirsiniz. Her ne kadar dilimizde de yaygın kullanılmasa da ankas kelimesinin ne anlama geldiğinin bilinmesinde fayda vardır.