Türkiye doğa tutkunları için adeta bir cennet. Farklı yeryüzü şekillerinin görüldüğü ülkemizde doğaseverlerin en çok ilgi duyduğu alanlardan biri mağaralardır. Doğanın büyüleyici gücünü ortaya seren bu doğal oluşumlar arasında pek bilinmeyen Tilkiler Mağarası da yer alır. Burayı keşfetmek isteyenler için Tilkiler Mağarası Nerede, Hangi İlçede? Tilkiler Mağarası Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir? sorularının cevapların verdiğimiz rehber niteliğinde bir yazı hazırladık.

Tilkiler Mağarası'nın Tarihçesi

Deniz ve kültür turizminden başka doğa turizmine de ilgi duyanlar için mağaraların büyük önemi vardır. Tilkiler Mağarası da hem Akdeniz'de tatil yapmak isteyenlerin görebileceği doğal bir oluşumdur. Bu mağara Antalya'da yer alan beş yüz civarı mağaradan bir tanesidir. Bu mağara Oymapınar barajı yapılırken 1976 yılında ortaya çıkarılmıştır. Doğanın gizlediği bu güzellik üzerinde bulunduğu yıl incelemelere başlanmıştır. İkinci incelemeler ise 2003 yılında yapılmış ve mağaranın gizemlerini çözmek için yeni adımlar böylece atılmıştır.

Tilkiler Mağarası'nın Özellikleri

Doğaseverler ile yerli ve yabancı turistlerin mutlaka görmesi gereken Tilkiler Mağarası farklı özellikleriyle de ziyaretçilerinin dikkatini çekiyor. İşte mağaranın kendine has özellikler;

Tilkiler Mağarası yaklaşık 7 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun üçüncü mağarasıdır.

Mağara aktiftir.

Tilkiler Mağarası 150 metre rakımda bulunur. Mağaranın derinliği ise 159 metredir.

Mağaranın bir kısmı mercan gibi deniz canlılarının iskeletlerinden oluşan kireçtaşı, bir diğer kısmı ise kum ve çakıl taşlarının zamanla sertleşerek kayaç haline geldiği konglomeradır. Mağaranın iç kesimlerine gidildikçe kum zemine ulaşılır.

İlkbahar aylarında kar erimeleri nedeniyle mağaranın su seviyesi artmaktadır.

"Şatolar Salonu" adı verilen kumdan dört kale mağaranın içinde bulunur.

Ziyaretçilerin profesyonel olması önemlidir. Zira bu mağarayı gezmek için profesyonel ekipmanlar kullanılmaktadır.

Tilkiler Mağarası Nerede?

Tilkiler Mağarası, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Tilkiler mahallesinde yer almaktadır. Manavgat'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan bu mağaraya ulaşmak için önce eskiden köy olan Tilkiler mahallesine gidilmelidir. Daha sonra bu mahalleden Oymapınar Barajı'na doğru yola çıkmak gerekir. Oymapınar Barajı'na gelmeden ilk köprüden sonra tabelalar takip edilmelidir.