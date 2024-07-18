Türkiye doğa tutkunları için adeta bir cennet. Farklı yeryüzü şekillerinin görüldüğü ülkemizde doğaseverlerin en çok ilgi duyduğu alanlardan biri mağaralardır. Doğanın büyüleyici gücünü ortaya seren bu doğal oluşumlar arasında pek bilinmeyen Tilkiler Mağarası da yer alır. Burayı keşfetmek isteyenler için Tilkiler Mağarası Nerede, Hangi İlçede? Tilkiler Mağarası Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir? sorularının cevapların verdiğimiz rehber niteliğinde bir yazı hazırladık.
Deniz ve kültür turizminden başka doğa turizmine de ilgi duyanlar için mağaraların büyük önemi vardır. Tilkiler Mağarası da hem Akdeniz'de tatil yapmak isteyenlerin görebileceği doğal bir oluşumdur. Bu mağara Antalya'da yer alan beş yüz civarı mağaradan bir tanesidir. Bu mağara Oymapınar barajı yapılırken 1976 yılında ortaya çıkarılmıştır. Doğanın gizlediği bu güzellik üzerinde bulunduğu yıl incelemelere başlanmıştır. İkinci incelemeler ise 2003 yılında yapılmış ve mağaranın gizemlerini çözmek için yeni adımlar böylece atılmıştır.
Doğaseverler ile yerli ve yabancı turistlerin mutlaka görmesi gereken Tilkiler Mağarası farklı özellikleriyle de ziyaretçilerinin dikkatini çekiyor. İşte mağaranın kendine has özellikler;
Tilkiler Mağarası, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Tilkiler mahallesinde yer almaktadır. Manavgat'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan bu mağaraya ulaşmak için önce eskiden köy olan Tilkiler mahallesine gidilmelidir. Daha sonra bu mahalleden Oymapınar Barajı'na doğru yola çıkmak gerekir. Oymapınar Barajı'na gelmeden ilk köprüden sonra tabelalar takip edilmelidir.