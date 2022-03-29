Tilt Olmak Ne Demek? Argoda Ve Oyunlarda Tilt Ne Anlama Gelir?

Tilt olmak son yıllarda sıklıkla kullanılan deyimlerden birisi olmuştur. Tilt kelimesi, 90lı yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde moda olan tilt oyunu ile birlikte kullanılmaya başlanmış bir kelimedir. Tilt olmak ne demek? İşte detaylar...

Tilt Olmak Ne Demek?

Tilt olmak deyimi, karşıdaki kişinin tavırları veya sarf ettiği sözlerden hoşlanılmaması ve akabinde sinirlenilmesi durumundaki hisleri ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Örneğin;

Karşıma geçmiş ukalalık rastlıyor, nasıl tilt oldum bilemezsiniz.

Tilt olmak deyimiyle eş anlamlı bazı deyimlerde şunlardır;

Sinir olmak

Gıcık olmak

Asabı bozulmak

Oyunda Ve Argoda Tilt Olmak Ne Anlama Gelir?

Oyunlarda ve argoda tilt olmak deyimi yine karşıdaki kişiye antipati hissetmek ve yaşanılan durum karşısında kala kalmak, anlamakta güçlük çekmek, tutukluluk yaşamak anlamına gelir.

Tutukluluk yaşamak anlamına gelmesin sebebi ise, tilt oyunu oynarken makine fazla saklandığı zaman oyun kilitlenir ekranda tilt yazısı yazmasıdır. Örneğin;