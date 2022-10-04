Tımarlı Sipahiler Nedir? Tımarlı Sipahiler Özellikleri ve Görevleri Neler, Ne Zaman, Kim Kurdu?

Osmanlı Dönemi'nde adını sıkça duyduğumuz askeri birlikler vardır. Bunlardan birisi olan tımarlı sipahiler ordusunun ne olduğu sıkça merak edilip araştırılmıştır. Bu durumda tımarlı sipahiler nedir sorusuyla alakalı araştırmalar yapılmıştır. Osmanlı Devleti için önemli ordu olan tımarlı sipahiler, ordu içindeki en kalabalık sınıfı oluşturur. Bu ordu hakkında detaylı bilgiye sahip olmayan kişiler, tımarlı sipahiler özellikleri ve görevleri neler, bu ordu ne zaman ve kim tarafından kuruldu gibi sorulara cevap aramıştır. Tarihte önemli bir ordu olan tımarlı sipahilerin devşirme olup olmadığı da merak edilenler arasındadır. Osmanlı Döneminin son derece etkili ordusu olan tımarlı sipahiler tam olarak nedir sorusuna dair detaylar...

Tımarlı Sipahiler Nedir?

Osmanlı Devlet döneminde, klasik çağ Osmanlı ordusunun belkemiğini oluşturan tımarlı sipahiler nedir sorusuyla ilgili araştırmalar yapılmıştır. Ordu içerisindeki en kalabalık asker sınıfını oluşturan tımarlı sipahiler, Osmanlı'nın en kullanılan ve en sağlam askerleridir. Tımarlı sipahiler genel olarak göçebe savaşçı sisteminin yerleşik hayat düzenine uyarlanmasıyla doğmuştur. Dirlik ve sipahilik adını alan bu askeri sınıf, Büyük Selçuklu ordusunun da temelini oluşturmuştur.

Tımarlı Sipahiler Kimlerdir?

Tımarlı sipahiler kimlerdir sorusuna baktığımızda, bu askeri birlikler Osmanlı ordusunun en sağlam askerleri olarak karşımıza çıkmıştır. Bunlar, ordu içinde en kalabalık askerlerin olduğu bir sınıftır. Bu kimseler, toprak sahibi olanlara söylenmiştir. Bu birlikler Türk ve Müslümanlardan oluşmaktadır.

Tımarlı Sipahiler Görevleri

Tarihin belirli döneminde büyük yer edinen tımarlı sipahilerin görevleri de sıkça merak edilmiştir. Bu askeri birliklerin görevleri şu şekildedir;

Tımarlı sipahiler savaş olduğu zaman, savaşa katılmak zorundalardır. Bu birlikler barış zamanında ise bölgenin güvenliğinden sorumludur. Tımarlı sipahiler ayrıca halktan vergi toplarlar, tımarların büyüklüğüne göre hem asker yetiştirirler hem de kendi geçimlerini sağlarlar. Bu ordular atlı askerlerdir ve her an savaşa hazır olma durumundadırlar. Tımarlı sipahiler ayrıca güvenliği zedeleyen düşmanları da kovarlar.

Tımarlı Sipahiler Özellikleri

Tımarlı sipahiler özellikleri ile de dikkat çeken askeri birliklerdir. Bu ordunun tamamı Türk askerlerden oluşmaktadır. Tımarlı sipahilerin atları bulunurdu ve bunun dışında başlarında miğfer, üstlerinde zırh bulunurdu. Tımarlı sipahilerde devşirme olmamasıyla birlikte, buna bağlı kapıkulu askerleri devşirme olarak bilinmektedir. Bu askeri birliğin bir diğer özelliği ise, her üç bin akça için sipahi yanında kendisi gibi atlı ve teçhizatlı bir asker getirmeye mecbur durumundadır.