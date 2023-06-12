Timsah Kış Uykusuna Yatar Mı? Timsahlar Kış Uykusuna Yatar Mı, Kaç Ay Uyur?

Timsah türü bakımından sürüngendir. En yaygın olarak görüldüğü ülkeler içerisinde de Afrika, Madagaskar gibi ülkeler vardır. Aslında bu ülkelerde timsahların olmasına filmlerden aşinayız. Belirtilen ülkelerde hava soğuduğunda bu canlı kış uykusuna yatar mı sorusu dikkate alınır. Timsah neden kış uykusuna yatar konu başlıklı araştırmalar, incelemeler ve analizler başlar. Sonuç olarak inceleme yapacak olan biri Timsahlar kış uykusuna yatar mı sorusundan ilham alarak devamını getirecektir.

Timsah Kış Uykusuna Yatar Mı?

Timsah sürüngenler ailesine aittir. Sürüngenlerin genel özelliklerinde yer alan bazı özellikler vardır. Timsah bu noktada bir maddeyi bozar. Bu da timsahın kalp odacık sayısı ile ilgilidir. Timsahın kalp odacık sayısı dörttür. Aslında bu durum sürüngenlerde olmaması gereken bir özelliktir. Ortak özellik adı altında sürüngenlerin soğukkanlı canlılar olduğu vurgulanabilir. Timsahlar da soğukkanlı canlılardır. Bu demek oluyor ki timsahlar dış çevreye göre vücut ısılarını ayarlayabilirler.

Timsahlar Neden Kış Uykusuna Yatar?

Timsahlar kış uykusuna yatan canlılardır. Sürüngenlerin geneli zaten kış uykusuna yatarlar. Timsah için ya da diğer sürüngenler için kış uykusuna yatma nedeni ortaktır. Kış ayı gelince, havalar soğuyunca timsah dahil birçok canlı yiyecek bulmakta çok zorlanır. Durum böyle olunca vücut gereken sıcaklığını sağlayamaz. Soğukkanlı canlılar da bu gibi durumlarda dışardaki hava şartlarına göre vücut ısısını ayarlar ve kış uykusuna yatarlar.

Timsah Kaç Ay Kış Uykusuna Yatar?

Daha çok Afrika, Madagaskar, Orta Avustralya gibi ülkelerde görülen timsahlar kış uykusuna yatarlar. Bunun nedenleri bir önceki başlıkta detaylı bir şekilde bahsedilmiştir. Timsahın kaç ay kış uykusuna yattığı hakkında ise net bir şey yoktur. Çünkü türe, bölgenin sıcaklığına göre bu sorunun cevabı değişmektedir.