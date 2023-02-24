Timsah Omurgalı Mıdır, Omurgasız Mı? Timsah Hangi Grupta Yer Alır?

Vahşi doğa denilince akla gelen ilk hayvanlar arasında timsahlar vardır. Bedenleri ve güçlü çeneleri sayesinde birçok insanda korku uyandıran bu hayvanlar hakkında birçok soru sorulmaktadır. Merak ve korku uyandıran bu hayvanlar, yani timsahlar hakkında sorulan sorulardan en sık sorulanı ise timsah omurgalı mıdır omurgasız mı sorusudur. Timsahın hangi grupta yer aldığı ise yine merak edilen sorulardandır. Bu metnimizde uzun zamandır varlığını sürdüren timsahlar ile alakalı merak edilen soruları yanıtladık. İyi okumalar…

Timsah Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Timsah kelimesi köken olarak Arapça bir sözcüktür. Sürüngenler soğukkanlı, yumurtlayarak çoğalan ve çok büyük olan bir türdür. Basitçe yılanlar, kertenkeleler, kaplumbağalar, timsahlar ve tuataralardan oluşur. Timsahlar ise sıcak bölgelerde bataklıklar ve su kenarlarında yaşayan, vücudu kemiksi pullarla örtülü olan sürüngenlerden bir gruptur. Vücutlarının kemiksi pullarla kaplı olması nem kaybını en az düzeyde tutmalarını sağlar ve bu sayede kurak ortamlara oldukça iyi uyum sağlarlar. Vücut sıcaklıklarını sabit tutacak metabolizmik mekanizmalara sahip olmadıkları için, vücut ısıları dış ortamın ısısına bağlı olarak değişkendir. Latince isimleri Crocodilia olan timsahlar, yaklaşık 220 milyon yıl önce Trias Döneminde ortaya çıkmıştır. Dünyada 23 tane farklı timsah türü bulunmaktadır. Uzaktan bakıldıklarında kertenkele benzeyen bu canlıların ön ayaklarında beşer, arka ayaklarında ise dörder tane parmak bulunur. Özellikle güçlü çeneleri ve dişleriyle öne çıkan timsahların ayak parmakları perdeli olduğundan, yüzmek onlar için yürümekten çok daha kolaydır. Renk körü olmalarıyla bilinirler ve genellikle etçildirler. Balık, kuş ve su için gelen memelileri avlayarak beslenirler. İnsanlara saldıran timsahlar da vardır. Yumurta ile çoğalırlar ve çiftleşmeden sonra dişi timsah kıyıda kazmış olduğu çukura yaklaşık 50 kadar yumurta bırakır. Yumurtalarının başında 3 aya kadar nöbet tutabilirler. Göz bebekleri dikey olan timsahlar çoğunlukla gece avlanırlar ve gündüzleri dinlenirler. Gözleri, burunları ve kulakları başlarının üst kısmında bulunur. Suda yüzerken rahatça etraflarını görür, işitir ve solunum yaparlar. Suya daldıkları zaman burun ve kulak delikleri birer kapakla örtülür ve su altında 2-3 saat kalabilirler. Timsahlara çoğunlukla Amerika, Afrika, Madagaskar, Güney ve Doğu Asya ile Orta Avustralya'da rastlanmaktadır. Tuzlu sularda yaşayanları da vardır. Ayrıca timsahlar çok uzun boylu vahşi hayvanlardır ve boylarının ortalama uzunluğu 4-5 metredir.

Timsah Omurgalı Mıdır, Omurgasız Mı?

Hayvanlar omurgalı ve omurgasız olarak ikiye ayrılmaktadır. Balıklar, ikili yaşamlılar, sürüngenler ve kuşlar omurgalı hayvanlar grubunda yer almaktadırlar. Timsahlar ise bu ayrılan iki başlık içinden Omurgalı hayvanlar başlığındadırlar. Vücutlarında kemik, kıkırdak ve iskelet bulunur. Kaslarının güç potansiyeli memelilere oranla 4, kuşlara oranla 2 kat daha fazladır. Vücut sıcaklıklarını sabit tutacak metabolizmik mekanizmalara sahip olmayan sürüngenlerden olan timsahların vücut ısıları dış ortamın ısısına bağlı olarak değişkendir. Bu nedenle; sürüngen türlerinin çok büyük bir kısmı dünyanın ılıman iklim kuşaklarında yaşamlarını sürdürür, dolayısıyla daha çok yazın görünürler. Aynı nedenle kasları enerji tasarrufu yapar.

Timsah Hangi Grupta Yer Alır?

Timsahlar, latince adıyla crocodilialar, sıcak bölgelerde yaşamaktadırlar. Su kenarlarında yaşayan bu canlıların vücudu kemiksi pullarla örtülüdür ve sürüngenler grubunda yer alırlar. Timsah, sıcak bölgelerdeki akarsularda yaşayan, Timsahgiller takımından iri yapılı, kalın ve kabuksu derili sürüngen türlerinin genel adıdır. Bu takımın familyaları aligatorgiller, timsahgiller ve gavyallerdir. Kuşların yaşayan en yakın akrabaları olan timsahlar, Archosauria grubunun yaşayan son üyeleridir. Crocodilia takımı, 220 milyon yıl önce Trias Döneminde ortaya çıkmış olan ve Mezozoik dönemde çok çeşitli şekillere ayrılan Crurotarsi grubunun üyelerindendir. Timsah türlerinin hepsi güçlüdür ancak en güçlü olanı tuzlu su timsahıdır.

Familyalarının sıralanımı aşağıdaki şekildedir:

İnfra sınıf Archosauromorpha

Takım Crocodilia — Timsahlar

Takım † Pterosauria

Üst takım Dinosauria — Dinozorlar (Kuşları içerir)