Timsah Türleri ve İsimleri - Dünyada Kaç Tür Timsah Var, Çeşitleri Neler?

Doğal yapıları gereği hem tatlı su hem tuzlu su ortamlarında hayatta kalabilen timsahlar aynı zamanda karada da yaşayabilen vahşi hayvanlardır. Ayrıca uzun ömürleri ve yüksek zekâlarıyla da şaşkınlık uyandıran timsahlar, binlerce yıl değişmeden varlıklarını sürdürmüşlerdir. Timsah türleri ve isimleri nelerdir soruları ile dünyada kaç tür timsah var, çeşitleri neler sorularının yanıtları bu ilgi çekici canlıların çok daha iyi tanınmasına yardımcı olacaktır.

Dünyadaki Timsah Türleri

Timsahlar Crocodylidae familyasına ait sürüngenlerdir ve 80 milyon yılı aşkın süredir ekosistemlerde yer almaktadırlar. Sıcak ve tropikal bölgelerde yaşayan bu canlılar güçlü çeneleri, gelişmiş yüzme yetenekleri ve kamuflaj özellikleri sayesinde avlanmada son derece başarılı hayvanlardır. Timsah türleri ise yaşadıkları bölgelere, boyutlarına ve davranış özelliklerine göre farklılık gösterir. Günümüzde yeryüzünde 15 farklı timsah türü tespit edilmiştir. Bu türlerden en çok bilinenleri şunlardır;

1. Nil Timsahı (Crocodylus niloticus)

Afrika'nın büyük kısmında yaşayan Nil timsahı, ortalama 5 metreye kadar ulaşabilen boyu ve saldırgan doğasıyla tanınır. Nil timsahları hem balıklarla hem memelilerle beslenebilirler. Suya yakın bölgelerde pusuya yatarak avlanırlar. Oldukça kuvvetli çene yapısına ve agresif tavırlara sahip olan bu timsah türü en tehlikeli timsah türlerinden biri sayılmaktadır.

2. Tuzlu Su Timsahı (Crocodylus porosus)

Dünyanın en büyük timsah türü olan tuzlu su timsahı Güneydoğu Asya ve Avustralya kıyılarında yaşar. Bu timsahlar 7 metreye kadar ulaşabilen uzunluklarıyla rekor sahibidirler. Tuzlu su timsahları hem okyanus hem nehir ağızlarında bulunabilirler. İnsanlara saldırma olasılığı en yüksek türlerden biridir.

3. Amerikan Timsahı (Crocodylus acutus)

Kuzey, Orta ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde görülen Amerikan timsahı hem tatlı hem tuzlu suda yaşayabilir. Diğer türlere göre bu timsahlar daha az saldırgandırlar. Amerikan timsahının ayırt edici özelliği ise geniş burun yapısı olmaktadır. Bu tür timsahlar genellikle balık ve kuşlarla beslenirler.

4. Orinoco Timsahı (Crocodylus intermedius)

Venezuela ve Kolombiya'daki Orinoco Nehri havzasında yaşayan bu timsahlar yaşadıkları nehrin adını almışlardır. Soyu kritik tehlike altında olan Orinoco timsahı uzun bir vücut yapısına ve ince bir gövdeye sahiptir. Beslenme düzeni balık ağırlıklıdır. Nadir bulunan türlerdendir ve koruma altındadır.

5. Küba Timsahı (Crocodylus rhombifer)

Sadece Küba'nın batı kesimlerinde yaşar ve dünyada yalnızca birkaç yüz adet kalmıştır. Küba timsahı diğer türlere göre daha küçük yapılıdır ve sosyal davranışlarıyla dikkat çeker. Bu timsahların avlanılması yasaklanmış ve böylece bu tür koruma altına alınmıştır.

6. Siyam Timsahı (Crocodylus siamensis)

Güneydoğu Asya'da görülen Siyam timsahı da nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerdendir. Ortalama 3 metre uzunluğundadır. Genellikle bataklıklarda yaşar ve insanlardan kaçınma eğilimindedir. Siyam timsahı ticari amaçlı çiftliklerde de yetiştirilmektedir.

7. Filipin Timsahı (Crocodylus mindorensis)

Sadece Filipinler'de görülen bu tür, timsah türleri arasında en küçüklerden biridir. Yaklaşık 2 metreye kadar büyüyebilir. Genellikle tatlı su nehirlerinde ve bataklıklarda yaşar. Türü ciddi tehlike altındadır.

8. Yeni Gine Timsahı (Crocodylus novaeguineae)

Yeni Gine'ye özgü olan bu timsah, tatlı su ortamlarını tercih eder. Ortalama 3 metre uzunluğundadır. Diğer türlerle kıyaslandığında daha çekingen bir yapıya sahiptir. Derisi ticaret amacıyla kullanıldığından bu tür koruma altına alınmıştır.

9. Batı Afrika Timsahı (Crocodylus suchus)

Geçmişte Nil timsahı ile karıştırılsa da genetik olarak farklı bir türdür. Batı Afrika'nın bazı bölgelerinde yaşar. Boyutları daha küçüktür ve davranışsal olarak daha az agresiftir. Yerel halk tarafından kutsal kabul edilen bu tür, bazı geleneksel inançlarda önemli yer tutar.