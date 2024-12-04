TIMSS’te gururlandıran başarı

Öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik dünyanın en kapsamlı uluslararası çalışmasını yapan Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 sonuçları açıklandı. 4 yılda bir uygulanan sınava bu yıl 4'üncü sınıf düzeyinde 58 ülke, 8'inci sınıf düzeyinde ise 44 ülke katıldı. Türkiye 4'üncü sınıf fen bilimleri alanında Avrupa ülkeleri arasında birinci oldu. OECD ülkeleri kategorisinde ise Güney Kore'den sonra 2'nci sıraya yerleşti. Genel ülke sıralamasında ise 5. sıraya yerleşti.Türkiye'den toplam 282 okul ve 9 bin 466 öğrenci yer aldığı TIMSS 2023'te Türkiye'nin tüm sıralamalarda yeri yükseldi.Sonuçlara göre, Türkiye'nin matematik ve fen bilimleri alanında 4 ve 8. sınıf üst ve ileri yeterlik düzeyine sahip öğrenci oranları da arttı.Rapora göre, Türkiye'nin 4. sınıf düzeyinde fen bilimleri ortalama performansı TIMSS 2011 döngüsünden itibaren artış gösterdi. TIMSS 2023 ortalama fen bilimleri puanı, TIMSS 2019'a göre 44 puan arttı.Bu artışla Türkiye, 494 olan uluslararası fen bilimleri ortalamasını geçerek puanı en yüksek olan ilk 5 ülke arasına girdi. Buna göre TIMSS 2023 uygulamasında Türkiye, 4. sınıf fen bilimleri alanında OECD üye ülkeleri arasında Güney Kore'den sonra 2. sırada yer aldı. 4. sınıf fen bilimleri alanında OECD ülkeleri arasında 2019'da 15. sırada bulunan Türkiye, TIMSS 2023'te 2. sıraya yerleşti.Rapora göre, Türkiye'nin 8. sınıf düzeyinde ortalama fen bilimleri performansı da TIMSS 1999 döngüsünden itibaren arttı.Türkiye, TIMSS 2023'te 8. sınıf fen bilimleri alanında 530 ortalama puanı ile 44 ülke arasında 7. sırada yer alırken, bu alanda 2019'a göre sıralamasını 8 basamak yükseltti.Bu artış ile Türkiye, hem uluslararası fen bilimleri ortalamasını geçti hem de puanı en yüksek ilk 7 ülke arasında girdi.