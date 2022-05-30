Tıp Terimleri - Tıbbi Terminoloji İle Tıp Terimleri Sözlüğü Ve Doktorların Kullandığı Kelimelerin Anlamları

Tıp biliminde, kulağa pek de tanıdık gelmeyen kelimeler kullanılmaktadır. Tıp bilimindeki terimleri ilk defa Romalı ve Yunanlı hekimler kullanmıştır ve bu terimler tıp bilimi içerisinde gelişip, günümüze kadar ulaşabilmiştir. Dilerseniz, Tıbbi terminoloji ile tıp terimleri sözlüğü ve doktorların kullandığı kelimelerin anlamları ile ilgili haberimizi birlikte inceleyelim...

Tıp Terimleri

Tıp terimleri yazılış, okunuş ve anlamları açısından doğru bir biçimde kullanılmalıdır. Tıp terimlerinin tüm bu doğru kullanımları ise sağlık hizmetlerinin kalitesi açısından oldukça önemlidir. Evrensel meslek ve bilim dallarından biri olan Tıp, kendine özgü terimleri ile çoğu insan için kafa karıştırıcı olabilir fakat meslek sahipleri bu tıp terimleri sayesinde gerekli araştırmaların ve teşhislerin sonuçlarına varabilmektedir.

Tıp alanında hastalık isimleri ve tedavi yöntemlerine yönelik terminoloji sıklıkla kullanılmaktadır. Antik Çağ'dan beri kullanılan bu terminolojiyi hastanelerde bulunan hemşireler, sağlık çalışanları ve doktorlar mutlaka bilmelidir.

Tıp Terimleri Sözlüğü

Tıp terimleri sözlüğü ilk defa Romalı ve Yunanlı hekimlerin kullanmış olduğu tıp terimlerinin tanımlaması olarak belirtilebilir. Tıp terimleri sözlüğü içerisinde A'dan Z'ye tüm kelimelerin (özellikle Latince) anlamları, karşılıkları ve tanımlamaları bulunmaktadır. Tıp terimleri hem hastalar hem de sağlık çalışanları açısından oldukça mühimdir.

Günümüzde hastalıkların çeşitlenmesi ve artması sebebi ile, hasta kişiler tıp terimleri sözlüğüne fazlası ile ihtiyaç duymaktadır. Hastaneye giden ve muayene olan vatandaşlar da bu tıbbi terimlerin anlamlarını sıklıkla araştırmakta ve merak etmektedir. Sağlık alanında en sık kullanılan tıp terimleri ise, tıp terimleri sözlüğü altında şu şekilde örneklendirilebilir;

Stabil: Hasta kişinin durumunun farklı olmadığını ve aynı şekilde olduğunu tanımlamak için kullanılmaktadır.

Triyaj: Durumu kritik olan hastalara daha önce müdahale edilmesi için geliştirilmiş sisteme verilen isimdir.

Absans: Bir kişinin başına-kafasına aldığı darbe sonrası kısa süreliğine bilincini kaybetmesi için kullanılan terim.

Komplikasyon: Bir hastaya karşı herhangi bir tedavi yahut ilaç yönteminin olumsuz etki yaratmasını tanımlayan terim.

Konsültasyon: Bir doktor heyetinin toplanarak, hastaya uygulanacak tedavi yöntemine karar vermesini ve hastanın durumunun görüşülmesini tanımlayan kelime.

Metastaz: Vücuttaki kanserli hücrelerin, diğer bazı dokulara ve organlara doğru sıçramasını tanımlayan terim.

Tıp Terimleri ve Anlamları

Tıp alanında birçok terim ve bu terimlerin anlamları bulunmaktadır. Oldukça fazla olan tıp terimleri özellikle sağlık çalışmalarının kalitesinin artması için sürekli diri tutulmakta ve kullanılmaktadır. Tıp terimleri ve anlamları arasında bulunan ve en sık kullanılan terimlerin bazıları ise şu şekildedir;

Abortus: Çocuk düşürme veya düşük yapmak.

Afaki: Gözlerde lensin bulunmaması.

Adrenalin: Böbreküstü bezlerindeki iç kısımların salgıladığı hormon.

Afoni: Kısmi ya da tam ses kaybı.

Agorafobi: Geniş ya da açık alanda hissedilen korku türü.

Akne: Sırtta, omuzda, göğüste ya da yüzdeki yağ bezeleri ile alakalı kronik deri hastalığı.

Ambliyopi: Gözde meydana gelen görme tembelliği.

Amnezi: Tamamen ya da kısmen hafıza kaybı.

Anemi: Kansızlık.

Anksiete: İç sıkılması ya da iç daralması.

Anosmi: Koku alamama durumu.

Ansefalit: Beyin iltihabı hastalığı.

Anüri: İdrar çıkarmada yaşanan zorluk ya da idrarı dışarı çıkaramama durumu.

Anüs: Makat.

Apopleksi: İnme ya da felç.

Bell Paralizi: Yüz felci.

Brakiyalji: Kol kısmında ağrı.

Cestodiasis: Yassı solucan enfeksiyonu.

Debilite: Zekada gerilik.

Deformite: Şekilde bozukluk.

Dermatoloji: Cilt hastalıklarını inceleyen bilim. Cildiye.

Ektoderm: En dış deri tabakası.

Ensefalon: Beyin organı.

Fatal: Ölümle sonuçlanan ya da öldürücü.

Fibröz: Lif dokusu.

Galaktemi: Kanda süt görülmesi durumu.

Gastroptozis: Mide düşmesi.

Hemoraji: Kanama durumu.

Hematemez: Kan kusma durumu.

Hematomiyeli: Omurilikte kanama durumu.

İkter: Sarılık hastalığı.

İktus: Darbe yahut inme.

İleus: Bağırsak tıkanması durumu.

İmmobil: Hareketsizlik.

Keratin: Boynuz ve tırnak kısmının ana maddesi.

Keratoma: Nasırlanma durumu.

Kist: Çevresi zar ile çevrili içi dolu sıvılar.

Lakrima: Göz yaşı.

Larva: Kurtçuk.

Malarya: Sıtma hastalığı.

Menenjit: Beyin zarı iltihabı.

Narkoz: Ameliyat için gerekli olan tıpta kullanılan uyuşturucu madde.

Nausea: Mide bulantısı durumu.

Observasyon: Müşahade durumu.

Obsesyon: Sürekli endişe.

Ödem: Vücutta gereğinden fazla su toplanması durumu.

Ötenazi: Ölüm hakkı (yasal değildir).

Özefagus: Yemek borusu.

Pandemi: Salgın hastalığın tüm Dünya'ya yayılması durumu.

Palpitasyon: Kalp çarpıntısı durumu.

Pankreatit: Pankreas organı iltihabı.

Paralitik: Felç olan kişi.

Paralizi: Felçlilik.

Rabies: Kuduz hastalığı.

Respirasyon: Solunum faaliyeti.

Retinit: Retina kısmı iltihabı.

Sakrum: Kuyruk sokumu kısmı.

Sedasyon: Hastanın sakinleştirilmesi durumu.

Siroz: Organda sertleşme durumu.

Takipne: Fazla solunum durumu.

Uvula: Küçük dil.

Ülser: Deride görülen kronik yaralar.

Ürin: İdrar tanımı.

Vaskülit: Damar iltihabı tanımı.

Vazospazm: Damar büzülmesi yahut kasılması durumu.

Vertigo: Baş dönmesi durumu.

Tıp Sözlüğü

Tıp dalında, vatandaşlar tarafından anlamları bilinmeyen birçok terim bulunmaktadır. Bahsi geçen terimler ise tıp sözlüğü içerisinde yer almaktadır. Tıp bilimi alanındaki terminolojide yer alan tüm terimler, hastalık veya vaka tanımlamalarında, mutlaka gerekli olan terimler olarak bilinmektedir.

Yabancı olan ve anlamları vatandaşlar tarafından bilinmeyen bazı kelimeler ise gün geçtikçe merak edilmektedir. Bu sayede, anlamları hem araştırılmakta hem de bilinmektedir. Örneğin; ''pandemi'' kelimesi, Covid-19 sürecinden evvel, pek yaygın olarak bilinmemekte iken, günümüzde pandemi kelimesinin; 'Salgın hastalığın tüm Dünya'ya yayılması durumu' anlamına geldiği, çoğunluk tarafından bilinmektedir.