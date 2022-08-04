Tıp’ın iddialı ismi

Demiroğlu Bilim Üniversitesi rasyonel düşünceyi, geleneği, liyakat ve hizmeti öne çıkaran, araştıran, geliştiren ve uygulayan bir üniversite misyonuyla 28 Mart 2006'da İstanbul Bilim Üniversitesi adıyla kuruldu. Türkiye'de kurulan ilk tematik sağlık üniversitesi olan kurumun ismi merhum Prof. Dr. Cem'i Demiroğlu'nun anısına 18 Ocak 2019 tarihinde Demiroğlu Bilim Üniversitesi olarak değiştirildi. Rektör Prof. Dr. Çavlan Çiftçi "Kuruluşunun 16'ıncı yılında bugün halen sağlık temasını koruyan üniversitemizde bilimle geleceği şekillendirip başarıyı destekliyoruz" dedi. Rektör Çiftçi üniversitenin eğitim misyonu, fiziki koşulları, iddialı olduğu alanlarıyla ilgili merak edilenleri şöyle yanıtladı:Sağlık Bilimleri alanında deneyimli, güçlü ve güvenilir bir marka olması, sağlıkta multidisipliner çalışma olanağı, sağlık eğitiminde öncü olması, sadece sağlık bilimlerinde başarılı eğitim programları sunması ve Araştırma ve Uygulama Merkezlerimiz ile hastanelerimiz üniversitemizi öne çıkarmaktadır. Üniversitemiz H-indeksi 45 olup atıf sayısı 14 bin 272 dir. SCI da indekslenen toplam makale sayısı bin 401 olup toplam yayın sayısı 2 bin 137'dir.Tıp Fakültemiz ve Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulumuz en iddialı olduğumuz bölümlerimizdir. Üniversitemiz güncel öğrenci sayısı toplam 2 bin 937 olup 709' u Tıp Fakültesi öğrencisi olup 412' si Hemşirelik Yüksekokulu öğrencisidir. Tıp eğitimini Florence Nightingale kalitesiyle markalaştıran üniversitemiz, sağlık bilimleri alanında Türkiye'nin, ilk sağlık üniversitesi olarak, bugüne kadar 853 hekim ve 141 uzman hekim ile bin 500 hemşire mezun etmiştir. Kaldı ki kendi mezunlarımız bugün üniversitemizde doçent kadrosunda öğretim üyemiz olarak çalışmaktadır.Tıp fakültemiz "Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi" kapsamında, eğitimde öncelikli olarak tüm sağlık süreçlerinde bütüncül yaklaşım, kanıta dayalı hekimlik, profesyonellik, reflektif düşünme ve uygulama, birey ve toplum sağlığını koruma geliştirme, teorik ve klinik uygulamalı eğitim ile tıbbi simülatör eğitimi, etkin iletişim kurma ve hasta ile çalışan güvenliği esasları doğrultusunda "entegre eğitim modelini" uygulamaktadır.Üniversitemizin tüm programları yüzde 50 ÖSYM Burslu olup ayrıca yüzde 100 ÖSYM Bursu ve Başarı Burslarımız da olduğu için üniversitemiz genelinde burs oranımız yüzde 60'a ulaşmaktadır.Üniversitemizin Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi mevcut olup, sağlık bilimlerinin tüm programlarında öğrencilerin lisansüstü eğitime devam etmeye istekli ve bu konuda yeterli ve yetkin mezun sayısı, mezunların istihdam edilebilirlik düzeyi ve hızı, kültürlerarası bakım ve iletişim konusunda yetkin, kanıta dayalı uygulamaları gerçekleştirmede başarılı bir ekip üyesi olabilmeleri amaçlanmaktadır. Nitekim üniversitemizin mezun takip sistemi ile belirlediğimiz lisans programları ortalama yüzde 80 istihdam oranı ve çalışanların yüzde 81,70'inin sağlık ve sosyal hizmetlerde, yüzde 11,2'sinin ise eğitim hizmetlerinde görev almalarıyla izlenen başarı oranları memnuniyet oluşturmaktadır.Üniversitemizin Erasmus öğrenci değişimi programları doğrultusunda ikili anlaşmalarının olduğu üniversiteler:Almanya: Giessen Üniversitesi, Ruhr Unıversıtat Bochum, Helios Klinikum Uelzen GmbH, Asklepios Klinikum Harburg, Neubrandenburg University, Vivantes Klinikum Neukölln Bulgaristan:Pleven Üniversitesi, Litvanya: Lithuania University Romanya: Vasile Goldis Üniversitesi Danimarka: Absalon Üniversitesi Avusturya: Alma Mater Europea İspanya: Salamanca Üniversitesi