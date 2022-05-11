Tiranlık Nedir? Tarih Terimi Olarak Tiran Ne Demek, Kime Denir?

Geçmiş tarihe bakıldığı vakit günümüzde kullanılan birçok terimin, düşüncenin ya da felsefe türlerinin o zamanlarda meydana çıkıp olgunlaştığını görmekteyiz. Tiran kelimesini de günümüzde sıklıkla duyup görmekteyiz ama bu terim çok eski çağlardan bu yana insanlar tarafından kullanılmaktadır. Peki, tiran ne demek, kime denir? İşte ayrıntılı bilgiler...

Tiran Ne Demek?

Antik Yunanda siyasal güçleri kendi emellerini için kullanan ve bu sebeple siyasal güçleri zorla ele geçiren, bu gücü acımasızca halka karşı kullanan kişilere 'tiran' denmekteydi. Grekçe kökenli tiran kelimesi, zorba ve baskıcı davranışlarda bulunan kimse anlamına gelmektedir. Bu terim ilk kez eski Yunan şairi Archilochus tarafından kullanılmıştır.

Tiranlık Nedir?

Tiranlık başka bir söyleyişle tiranizm bir topluluğu yöneten kişinin tiran olması durumudur. Tiranlık teriminin tarihi Antik Yunan dönemine uzanmaktadır.

Platon ve Aristoteles bu terimi hukuku saf dışı bırakarak, halktan çok kendi çıkarları için güç kullanan ve halka zorbalık yapan şeklinde tanımlamıştır. Antik Yunanda siyasal erkin zorla ele geçirilip ve bu etki kötüye ya da kendi çıkarına kullanan kişilere Tiran denmekteydi.