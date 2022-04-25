Tıraş Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Traş Mı Tıraş Mı?

Türkçe'de bazı kelimeler okunduğu gibi yazılsa da bazı kelimelerde bunun istisnasını görebilmekteyiz. Bu istisnai kelimeler nedeniyle doğru yazılması gereken bazı kelimelerin yanlış yazıldığını görüyoruz. Yanlış yazılan kelimelerden biri de tıraş kelimesidir? 'Tıraş' kelimesini birçok her yerde hem 'tıraş' hem de tıraş gibi iki farklı şekilde görebilmekteyiz. Ancak bu kullanımlardan sadece birisi doğrudur. Peki, TDK'ya göre tıraş nasıl yazılır? Traş şeklinde yazmak doğru mudur? İşte, traş kelimesine dair tüm doğrular…

Tıraş Nasıl Yazılır?

Tıraş kelimesinin hem tıraş hem de traş şeklinde yazımı ile karşılaşıyoruz. Ancak bu kelimenin iki farklı şekilde yazılabileceği anlamına gelmemektedir. Tıraş kelimesinin TDK'ya göre doğru yazımı 'tıraş' şeklindedir. Traş şeklindeki kullanım yanlıştır.

Traş Şeklindeki Kullanım Doğru Mu?

Traş nasıl yazılır diye arama motorlarında bazı sorularla karşılaşabilmekteyiz. Ancak 'traş' şeklindeki kullanım kesinlikle yanlıştır. Kelime 'tıraş' şeklinde olmalıdır.

Tıraş Kelimesinin Cümle İçerisindeki Kullanımı

Bebek o kadar ağladı ki doğru düzgün tıraş edemedik.(Doğru)

Traş olmak için berbere gitmene gerek yok.(Yanlış)

Tıraş TDK Doğru Kullanımı